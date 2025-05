1r de maig

Treballadors per la Independència de l'ANC s'han concentrat davant del Foment del Treball

Per denunciar el seu paper contrari a la classe treballadora i a la independència.

Treballadors per la Independència, sectorial de l'ANC s'han concentrat davant del Foment del Treball i han llegit aquest manifest:

Pa, treball digne i sostre per a tothom: per la República Catalana! Desconnectem-nos de l’IBEX-35!

Amb motiu del 1r de maig de 2017, vam destacar les paraules de Salvador Seguí: “a nosaltres, els treballadors, com sigui que amb una Catalunya independent no hi perdríem res, ans al contrari, hi guanyaríem molt, la independència de la nostra terra no ens fa cap por”. I els esdeveniments d’aquell any 2017 i els següents ens han refermat i donat la raó.

Cap treballador/a català pot oblidar el paper contrari a la independència que van jugar i juguen encara Foment del Treball i les empreses de l’IBEX-35 que van pressionar per impedir la celebració del Referèndum del Primer d’Octubre i la Declaració d’Independència. No sols això, Foment del Treball manté la denúncia a la campanya del Consum Estratègic que va impulsar l’Assemblea Nacional Catalana a favor de la desconnexió de les empreses de l’IBEX-35, a més de denunciar un dels sindicats (La Intersindical) que van convocar les vagues generals del 3-O i el 8-N de 2017.

La independència i la República Catalana són la garantia de conquestes en drets socials com són un habitatge digne i un sostre per a tothom, el control del preu de l’energia i d’un transport públic ecològic que mantingui l’equilibri territorial i que doni servei al conjunt dels i les treballadores, i és clar, també, una sanitat i una educació públiques universals de qualitat.



És l’oportunitat també per avançar en reivindicacions pròpies com ara un marc nacional de relacions laborals, on es pugui garantir la reducció de la jornada laboral i regular un salari mínim interprofessional, d’acord amb el cost de la vida a Catalunya i el manteniment d’unes pensions de jubilació justes.

El moviment obrer ha estat des de sempre impuls de noves formes de lluita davant les injustícies: vagues, boicots, autoorganització d’escoles, ocupació de places, edificis, autobusos, promotor del cooperativisme, de la creació d’ateneus, la cultura popular com els Cors de Clavé, i la solidaritat. Es tracta, doncs, de posar tot aquest bagatge col·lectiu i aquesta energia al servei d’un sindicalisme autocentrat nacionalment i de lluita per enfortir-nos com a poble i amb consciència de la nostra força transformadora.

La República Catalana, com a eina de canvi a favor dels drets socials, nacionals i lingüístics, per millorar les condicions de vida de la gent treballadora, manllevant les paraules de la militant i historiadora Eva Serra, és la forma que pren avui la Revolució Catalana.

Ara és el moment de posar fil a l’agulla! Poble treballador català, unim-nos! Per la independència i els drets socials!

Per la República Catalana dels iguals!