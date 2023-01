FilminCAT, La Bressola i VilaWeb, finalistes dels Premis Martí Gasull i Roig

La desena edició dels Premis Martí Gasull i Roig ja té els tres finalistes. Es tracta de la plataforma audiovisual FilminCAT, la xarxa d'escoles cooperatives La Bressola i el diari digital VilaWeb. Els premis, organitzats anualment per Plataforma per la Llengua, volen reconèixer persones o entitats que hagin destacat en la defensa o la promoció de la llengua catalana.

Després de la deliberació del jurat entre 318 propostes, aquest dimarts 10 de gener s'obre el període de votació popular a través del web https://www.premismartigasull.cat/ perquè sigui la gent qui esculli el mereixedor del guardó. El termini per votar acabarà el 5 de febrer i la proposta guanyadora s'anunciarà a l'acte de lliurament dels premis, que tindrà lloc el dilluns 20 de febrer al Palau de la Música de Barcelona. En edicions anteriors, els premis han reconegut Ràdio Arrels, la revista Sàpiens, la Llibreria Catalana de Perpinyà, la cooperativa Som Energia, Catalunya Ràdio, la comunitat sikh de Catalunya, el grup Bon Preu, Escola Valenciana i l'Assemblea de Docents de les Illes Balears.

A la gala del 20 de febrer, a més del Premi Martí Gasull i Roig, també es lliurarà el nou Premi a la Innovació i el Premi Especial del Jurat. Pel que fa al nou Premi a la Innovació, té una dotació de 2.000 euros i vol reconèixer projectes transformadors que suposin un revulsiu per a la llengua catalana en el context actual. El jurat per triar-lo es reuneix aquest vespre i el formen Laia Servera, Mariola Dinarès, Natàlia Pons, Julia Rosanna Sánchez-Valverde i tres membres de l'executiva de Plataforma per la Llengua: Susana Pérez, Roger Baldomà i Òscar Escuder, president de l'entitat.

Pel que fa al Premi Especial del Jurat, és de caràcter honorífic i distingeix una persona amb una trajectòria acreditada en la defensa de la llengua. Fins ara, n'han estat mereixedors el pedagog Joaquim Arenas, els lingüistes Albert Jané i Josep Ruaix, la cantant Maria del Mar Bonet, la mestra i activista Maria Teresa Casals, i l'escriptor Josep Vallverdú. Tant el Premi Especial com el nou Premi a la Innovació es faran públics durant la primera quinzena de febrer.

Sobre els tres finalistes a la X edició dels Premis Martí Gasull i Roig:

Espai audiovisual en llengua catalana de la plataforma digital Filmin, FilminCAT és l'exemple de les potencialitats que el català té en el sector cinematogràfic a demanda, un dels nous hàbits d'oci i consum que avui es troba en ple creixement. Amb les diverses modalitats de subscripció, FilminCAT ofereix pel·lícules, documentals, dibuixos animats, sèries i curts disponibles per a tots els públics en llengua catalana. Aquest paper capdavanter en l'audiovisual en català va ser reconegut el 2021 amb el Premi Nacional de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

La xarxa d'escoles associatives La Bressola és un exemple de constància i visió de futur pel que fa al català a la Catalunya del Nord. Des del 1976, l'entitat ofereix un model d'escola que complementa una pedagogia moderna d'aprenentatge col·laboratiu amb la recuperació de la llengua i la cultura catalanes. Amb més de quaranta anys d'història, el sistema d'immersió lingüística és el tret definidor del caràcter i el compromís dels seus centres educatius. Amb escoles de maternal, primària i secundària, més de 1.000 alumnes s'eduquen i socialitzen en llengua catalana a la Catalunya del Nord.

Primer diari digital en llengua catalana, VilaWeb és un portal informatiu que té com a marc de referència el conjunt dels territoris del domini lingüístic català. Creat el 1995 pels periodistes Assumpció Maresma i Vicent Partal, i amb seu a Barcelona i València, actualment VilaWeb també és el degà dels diaris electrònics a Europa. Exemple de rigor i compromís amb la professió periodística, el portal té una sensibilitat especial per aquelles qüestions relacionades amb l'ús social del català.