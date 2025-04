MEMÒRIA HISTÒRICA

Conferència sobre Jaume Compte a Castelló d’Empúries: un recorregut del Complot del Garraf al CADCI

El proper divendres 9 de maig de 2025, a les 18 h, la capella de Santa Clara de Castelló d’Empúries acollirà una conferència dedicada a la figura de Jaume Compte, destacat militant independentista i revolucionari català de la primera meitat del segle XX. L’acte porta per títol: “Del Complot del Garraf (1925) fins al CADCI (1934)”.

La sessió comptarà amb les intervencions de Fermí Rubiralta, Marc Santasusana i Helena Compte, que oferiran una mirada profunda sobre la trajectòria política i humana de Jaume Compte, des dels seus inicis en moviments conspiratius com el Complot del Garraf, fins al seu compromís actiu al Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI), entitat clau en el catalanisme obrer dels anys trenta.

L’esdeveniment està obert a tothom i pretén recuperar la memòria històrica d’una figura (fill de Castelló d'Empúries) sovint oblidada però de gran importància per entendre els moviments independentistes i socialistes del primer terç del segle XX als Països Catalans.

Una cita imprescindible per als amants de la història i per a tothom qui vulgui conèixer millor els episodis que van marcar la lluita per les llibertats nacionals i socials del nostre país.