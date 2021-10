Català a l'escola

Recollida de signatures en suport de La Bressola

Impulsen un manifest en en defensa del projecte de col·legi-liceu de La Bressola a Perpinyà amb l'objectiu de promoure la participació a la manifestació convocada a la capital nord-catalana, aquest dissabte a les 11h.

MANIFEST EN DEFENSA DEL COL·LEGI-LICEU DE LA BRESSOLA A PERPINYÀ

Fa anys que La Bressola treballa per l’obertura del segon col·legi i el primer liceu, que ha de permetre oferir, per primera vegada a la Catalunya Nord, un ensenyament en català des de maternal fins a les portes de la universitat. Després de valorar diverses opcions de locals, des d’inicis d’aquest any 2021 La Bressola s'ha centrat en l’adquisició del Monestir de Santa Clara al barri del Vernet.

El Monestir de Santa Clara és el millor espai per La Bressola per la continuïtat i el desenvolupament del projecte educatiu que La Bressola tira endavant d'ençà 45 anys. La comunitat de religioses de Santa Clara, propietàries del lloc, a entès i dona suport a aquest projecte.

Al bell cor del barri on la Bressola ja és implantada i en el respecte del ric passat històric d'aquest espai, el futur col·legi-liceu serà un lloc de socialització i un referent de catalanitat.

El passat 6 d’agost, La Bressola va signar l’acord de compra-venda de l’edifici. Però què s’ha trobat? A deu dies de la finalització del termini, i després d’assegurar en nombroses ocasions que no estava interessat en la compra de l’edifici, l’Ajuntament de Perpinyà ha decidit exercir el dret de preempció. Un atac que pretén eliminar la presència del català a la Catalunya Nord i bloquejar el projecte de col·legi-liceu. Però aquest no és un atac qualsevol, també és un cop dur a tot el país i a la tasca de recuperació i dinamització de la llengua i la identitat catalanes.

La Bressola s'interroga:

- Quin és el projecte del municipi de Perpinyà?

- Per què el municipi ha assegurat durant tant de temps que no hi tenia cap interès?

- Quin projecte d’interès general votat en Consell Municipal s’utilitza per fer valdre el dret de preempció?

- Per què s’atura un projecte de servei públic com és un centre d’ensenyament en llengua catalana?

És absolutament incomprensible!

Quin problema hi ha amb La Bressola? Quin problema hi ha amb l’ensenyament en català?

L’ensenyament immersiu en català mereix el seu centre d’educació secundària i se necessita el suport de tothom perquè això sigui possible. No hi ha cap situació que faci més mal al cor que la de no poder respondre a la demanda d’una família que vol escolaritzar el seu nin o la seva nina en català.

No podem pas tolerar cap atac a la llengua i a la cultura catalanes. La Bressola no cedirà davant aquest revés i seguirà ferma en la defensa del català a la Catalunya Nord.

Per aquest motiu:

-Exigim a l’Ajuntament de Perpinyà la retirada de la preempció del Monestir de Santa Clara.

-Reclamem a les nostres institucions, al conjunt de les administracions territorials, accions concretes per ajudar-nos i defensar el català davant aquest atac.

-Nos comprometem a sortir al carrer les vegades que faci falta per defensar la llengua i l’ensenyament en i del català.

Avui i demà, l’escola en català! Avui i demà, col·legi a Perpinyà!, Avui i demà, liceu a Perpinyà! Avui i demà, defensem el català!