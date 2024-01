La CUP reivindica el model d'immersió nordcatalà en la seva visita a la Bressola de Prada

Aquest dijous la formació independentista ha visitat l'escola de La Bressola a Prada (Conflent), un dels 9 centres amb què compta l'associació. Hi han assistit Dani Cornellà (diputat gironí al Parlament), Dolors Sabater (exdiputada responsable de política lingüística), Jordi Casas (diputat provincial) i Jaume Mach (conseller comarcal de l'Alt Empordà), que han sigut rebuts per Joan Armel Drothier, director administratiu de La Bressola i Martina Montagne, directora del centre de Prada.



La Bressola és una entitat cultural fundada el 1976 amb l'objectiu de fomentar l'educació en català a la Catalunya Nord mitjançant una xarxa d'escoles associatives. Des de llavors, ha estat reconeguda pels seus bons resultats educatius i, en concret, per l'èxit del seu model d'immersió lingüística: tot i que la pràctica totalitat dels seus alumnes no tenen el català com a llengua inicial, l'aprenen ràpidament i l'adopten com a llengua d'ús social. Conjuntament amb les dues escoles Arrels de Perpinyà, són els únics centres d'educació obligatòria amb immersió en català en aquest territori. Com ha expressat Dani Cornellà, «la Bressola és un magnífic exemple de resistència i magnífics resultats en un context lingüístic difícil i dins un Estat francès clarament hostil a la catalanitat. Això s'agreuja amb l'enfortiment de la ultradreta, com la que actualment governa Perpinyà.» Els darrers mesos, la formació també s'ha significat en favor dels batlles perseguits per l'ús del català als plens municipals. «Ens trobem davant d'una clara ofensiva, també dels nous governs d'ultradreta al País Valencià, a les Illes... que és indestriable de la que vivim al Principat en l'àmbit judicial. Més que mai, som i hem de fer Països Catalans», ha reblat Cornellà.



Dolors Sabater també ha lloat el model immersiu de la Bressola contraposant-lo a les greus mancances del model principatí: «Durant molts anys hem patit una clara negligència política en l'aplicació efectiva de la immersió, que s'ha vist agreujada per les sentències judicials imposant percentatges de castellà i l'actitud submisa d'ERC, Junts, PSC i Comuns per fer-hi front». Jordi Casas ha afegit que la formació treballa per impulsar polítiques lingüístiques valentes a totes les administracions on té presència, i que l'exemple pedagògic de la Bressola pot servir per renovar la centralitat de la llengua en el sistema educatiu del Principat.