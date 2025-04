Mitjans de comunicació

Naix 'Lo Pregó de la Franja', nou mitjà digital de la Franja de Ponent

La Franja de Ponent ja té un nou mitjà de comunicació digital. Des d'aquest XXX està disponible 'Lo Pregó de la Franja', un portal web que informarà del dia a dia de les comarques de la Ribagorça, la Llitera, el Baix Cinca i el Matarranya, combinat amb els articles d'opinió de nombrosos noms lligats al teixit social i cultural franjolí. I tot, en català.

L'iniciativa sorgeix de la necessitat de comptar amb un mitjà d'informació diària sobre les comarques de la Franja, sovint oblidada per mitjans catalans i aragonesos com a conseqüència de la seua situació perifèrica i el poc pes demogràfic que té. "Creiem que era el moment de crear una eina com 'Lo Pregó de la Franja'. Els nostres llocs i veïns tenen tot el dret a estar informats i, a més, en la seua llengua", explica Marcel Pena, un dels seus impulsors.

A més de Pena, també formen part del grup promotor de 'Lo Pregó de la Franja' Josep Mesalles, José Ramón Noguero i Àngel Soro, tots ells activistes culturals preocupats pel futur de la llengua a les seves comarques. Tot i això, no estaran sols en aquest projecte, ja que comptaran amb l'ajuda d'un bon grup de col·laboradors per tot el territori.

Alguns d'ells seran els encarregats d'aportar a 'Lo Pregó de la Franja' el seu punt de vista sobre l'actualitat franjolina a través d'articles d'opinió a la secció 'La Tribuna'. Entre ells, trobem l'incansable Francesc Ricart, el mestre i investigador Quim Gibert, el president de l'Associació Cultural del Matarranya (ASCUMA), Joaquim Monclús, o el geògraf i escriptor Joaquim Torrent.