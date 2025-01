La CUP Comarques Gironines fa una crida a la solidaritat amb La Bressola

La xarxa d’escoles associatives La Bressola, clar referent de l’educació immersiva en català a la Catalunya Nord, va fer fa poc un crit d’alerta sobre les seves finances. Tot i tractar-se d’un projecte d’èxit en resultats i en demanda (que no para de créixer en famílies i poblacions interessades en obrir-hi centres), La Bressola s’ha vist econòmicament ofegada per la rebaixa progressiva del suport econòmic per part de les administracions territorials i, especialment, per una forta retallada de l’Ajuntament de Perpinyà (ara en mans de l’extrema dreta del Front Nacional).

Davant d’això, la CUP Comarques Gironines ha fet una crida a la solidaritat amb l’educació en català al territori veí de la Catalunya Nord, i demana al conjunt d’administracions locals que hi col·laborin tant amb un donatiu puntual com amb un suport econòmic anual a partir d’ara mitjançant un conveni de col·laboració marc amb l’Associació Amics de La Bressola. Amb aquest objectiu, promouran mocions a tota la demarcació. De moment, ja n’han registrat per als plens de la Diputació i municipis com Olot i Llagostera. Igualment, estan recollint fons per fer un donatiu propi. Des de la formació destaquen que “defensar l’educació en català ha de ser una prioritat per al conjunt de territoris i, en el cas de la Catalunya Nord, és imperatiu defensar i enfortir un projecte modèlic com el de La Bressola”.