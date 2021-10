Català A L'ESCOLA

Manifestació a Perpinyà per reclamar a l'Ajuntament que no bloquegi el col·legi-liceu de La Bressola

La Bressola ha convocat una manifestació a Perpinyà el proper 23 d'octubre a les 11h a Perpinyà per per reclamar a l’Ajuntament de Perpinyà que retiri la preempció sobre el Monestir de Santa Clara i no bloquegi el col·legi-liceu de La Bressola. La marxa s'iniciarà a la plaça Catalunya i s'enfilarà cap l'Ajuntament de la capital nord-catalana.

I es que després de mesos de negociació amb el consistori i quan ja tot estava enllestit per a la ubicació del col·legi-Liceu de la Bressola a l'antic convent de Santa Clara que podria acollir fins a 350 alumnes, l'Ajuntament ha decidit de fer valdre el seu dret de preempció al motiu de la "salvaguarda del patrimoni".

Davant d'aquesta situació, la Bressola ha decidit portar aquest cas davant de la justícia interposant 2 recursos, un jurídic i l'altre d'urgència, denuncien a través del seu advocat, Guillem Nivet que l'ajuntament no té cap projecte concret per aquest edifici i que en tot moment els serveis de l'ajuntament s'havien mostrat favorables a l'instal·lació de La Bressola a l'antic convent. Paral·lelament aquestes accións, l'escola també ha decidit presionar des del carrer amb la mobilització del proper 23 d'octubre.

45 anys d’immersió lingüística immersiva

La Bressola és una xarxa d’escoles associatives que va obrir les portes un 16 de setembre de 1976 amb tan sols 7 alumnes. Ara, més de quaranta-cinc anys després, ja compta amb 1.050 nins i nines repartits en set escoles i un col·legi. L’objectiu de l’associació és la recuperació lingüística del català i de la cultura catalana a la Catalunya Nord a través del sistema d’immersió lingüística immersiva, que permet vehicular el català com a llengua d’ús, de socialització, una llengua compartida entre els alumnes i en plena naturalitat.

Les classes són distribuïdes segons el concepte de la verticalitat, on els nins i nines de diferents edats comparteixen la mateixa classe i les mateixes activitats d’aprenentatge. D’aquesta manera, s’estableix una relació de col·laboració constant, els nins més grans ajuden els més petits i tothom aprèn els uns dels altres. En síntesi, una motivació que sentirà el petit per arribar allà on és el gran. La verticalitat fa evident el progrés d’aprenentatge de la mainada.

Tot i això, aquest sistema d’educació immersiva s’ha vist atacat en els darrers mesos per la censura del Tribunal Constitucional francès a la llei Molac, la llei de protecció i promoció de les llengües minoritzades. Un atac on ara s’ha de de sumar el bloqueig de Perpinyà al projecte col·legi-liceu La Bressola.

La Bressola treballa per la creació d’un segon col·legi i un primer liceu per donar resposta a la demanda d’educació secundària que necessita l’associació. Aquest projecte és la seva absoluta prioritat i permetria oferir, per primera vegada a la Catalunya Nord, un ensenyament immersiu en català des de maternal fins a les portes de la universitat.