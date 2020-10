Català a l'Escola

L'Aplec, la Bressola i Aire Nou de Bao denuncien que l'estat francès no té voluntat de posar en funcionament una veritable política lingüística eficaç per a les llengües dites regionals.

Coincidint amb les mobilitzacions que s'han dut a terme, el passat dissabte, en una cinquantena de ciutats de l'hexàgon aplegades en la plataforma "Perquè visquin les nostres llengües", L’Associació per a l’ensenyament del català (Aplec), la Bressola i Aire Nou de Bao han emès un comunicat conjunt on on denuncien que “no hi ha cap voluntat real per part dels poders públics de l’estat francès de posar en funcionament una veritable política lingüística eficaç per a les llengües dites regionals”. També remarquen que els darrers anys s’ha reduït la disponibilitat d’horaris per ensenyar català i el finançament a les línies escolars d’immersió lingüística.

La Plataforma que aplega les llengües minoritzades de l'estat francès ja fa temps que es mobilitzen contra l’anomenada reforma Blanquer, liderada pel ministre d’Educació, Jean-Michel Blanquer, que ha rebaixat el valor de les llengües autòctones en els barems de puntuació del batxillerat i les ha fet competir amb altres idiomes com a segona llengua de l’ensenyament després del francès.

Només a Occitània s'han celebrat 28 concentracions però també n'hi ha hagut a Còrsega, Alsàcia, Bretanya i Iparralde. També hi havia prevista una manifestació a Perpinyà que s’ha acabat suspenent.