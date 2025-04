ANTIMONÀRQUICS

La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines provoca la desconvocatòria d'un acte organitzat per la Fundación Princesa de Girona

S'ha desconvocat un acte organitzat de la Fundación Princesa de Girona a la seu de la Generalitat de Girona, amb la participació d’alguns instituts de la demarcació.

La Coordinadoria Antimonàrquica de les Comarques Gironines ha provocat la desconvocatòria d’un acte organitzat per la Fundación Princesa de Girona però no ha desconvocat la manifestació que s'ha desplaçat fins a una seu propera del BBVA (Imatge: JAMB)

Avui a les 16h la Fundación Princesa de Girona havia programat un acte a l'auditori Josep Irla de la seu de la Generalitat (plaça Pompeu Fabra) però finalment s'ha desconvocat. És ja el tercer acte de la fundació monàrquica anul·lat gràcies a la pressió de la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACG) després dels del Caixa Fòrum i l'Escola Vedruna.

Quin Tell (portaveu de la CACG) ha afirmat que "Un cop més, el rebuig ciutadà a la monarquia i als seus intents de guanyar legitimitat ha estat rotund. Volem deixar clar que l’educació no pot servir per blanquejar institucions imposades i antidemocràtiques." En referència a la participació d’alguns instituts de la demarcació en l'acte monàrquic que finalment s'ha cancel·lat.

Després de confirmar-se la cancel·lació, una delegació de la Coordinadora s’ha desplaçat fins a una oficina del BBVA —patrocinador principal de la Fundació— per enganxar-hi als vidres el missatge: "Jo faig boicot als patrons de la Fundación Princesa de Girona. I tu?"