Català a l'escola

La Bressola editarà els poemets del llibre Animalari d’Enric Larreula i Arrels prepara una exposició sobre el seu 40è aniversari

La Direcció General de Política Lingüística de Catalunya ha donat suport a dos projectes nous de les principals entitats culturals de foment del català a la Catalunya del Nord. L’edició del disc “L’animalari al ritme de La Bressola” i l’exposició commemorativa dels 40 anys de l’Associació Arrels en reconeixement a les entitats d’impuls a la llengua i per a la divulgació de fets de llengua importants en aquest període.

La Bressola editarà els poemets del llibre Animalari d’Enric Larreula al ritme de les músiques urbanes actuals per a la divulgació de la llengua a les escoles i per fer conèixer la figura d’Enric Larreula per mitjà d’una aportació al món de la producció musical en català. L’obra comptarà amb la participació del Cor de nens i nenes de la Bressola i de dotze grups catalans, mallorquins, valencians i rossellonesos. Se’n preveu la presentació el mes de maig amb l’inici de la distribució de 20.000 discos.

40 anys de l'associació Arrels

Amb motiu del quarantè aniversari, l’associació Arrels prepara una exposició sobre l’actualitat d’aquestes quatre dècades a la Catalunya Nord en tots els àmbits (cultura, ensenyament, vida social, economia, política...) que recorrerà els Països Catalans.

El format de l’exposició facilitarà la itinerància i l’adaptació a diversos tipus d’espais, i tindrà un caràcter atractiu i innovador gràcies a la complementarietat d’informacions visuals i sonores. Les informacions gràfiques de l’exposició seran ampliades a través de l’ús dels telèfons mòbils dels visitants amb cròniques en format àudio, elaborades a partir de documents d’arxiu de Ràdio Arrels, extractes musicals, lectures i entrevistes. La inauguració està prevista per al mes de maig.