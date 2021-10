Català a l'escola

El Col·lectiu 2 d'abril crida a manifestar-se en suport a La Bressola

La històrica entitat pren el nom del dia que el rei borbó Lluís XIV l'any 1700 va prohibir la llengua catalana a Catalunya Nord

Manifestació a Perpinyà per reclamar a l'Ajuntament que no bloquegi el col·legi-liceu de La Bressola

El Col·lectiu 2 d'abril invita tots els catalans i defensors de Catalunya a manifestar-se aquest divendres 23 d'octubre a les 11 del matí a costat de l'associació La Bressola per a defensar el futur d’un projecte de 45 anys posat en qüestió avui per la municipalitat de Perpinyà.

El 1976 s'obria el primer centre escolar de La Bressola amb 7 alumnes dins un garatge. 45 anys més tard i moltes lluites el projecte de La Bressola és una realitat amb 8 centres escolars i més de 1000 alumnes de la maternal al secundari.

La Bressola havia de fer un pas més gràcies a la compra del Monestir Santa Clara de Perpinyà. Un monestir que permetria a l'associació obrir un segon centre secundari i obrir finalment un liceu que havia de permetre als alumnes seguir tot l'ensenyament de la maternal a la Universitat en català. Malauradament la municipalitat de Perpinyà ha usat abusivament del seu dret de preempció, ha bloquejat la compra i el projecte de desenvolupament de La Bressola, un projecte que penalitza els alumnes, les famílies però també tot Catalunya Nord.

L’ensenyament en català a Catalunya Nord és indispensable i hauria de ser la normalitat. En aquest sentit La Bressola fa la feina d’un servei públic, fa el que haurien de fer tots els municipis, el Consell Departamental i el Consell Regional.

El batlle de Perpinyà, Louis Aliot bloqueja el futur de la Bressola només per ideologia. Quan el 30 de setembre va abusar del dret de preempció no tenia cap projecte pel monestir Sant Clara, no se n’havia discutit en cap consell municipal, ni s’havia previst al pressupost de la ciutat els 1.200.000 euros per la compres i els centenars de milers d’euros per les obres.

No és el primer atac a la llengua i als símbols catalans. Fa poques setmanes, sense cap avís va fer treure els rètols de les entrades de la ciutat redactats en català, acusant primer els seguidors de la USAP i dels Dragons, per a més tard explicar que era pel manteniment. Unes mentides inacceptables per part del batlle de la capital nord-catalana.

Per a lluitar en contra l’anticatalanisme di l’ultradreta a Perpinyà el Col·lectiu 2 d’abril crida a manifestar-se a costat de La Bressola.