Solidaritat internacionalista

50è aniversari de la Declaració conjunta d'ETA, PSAN(P) i UPG per adherir-se a la Carta de Brest

Va ser la 1a Declaració conjunta que tenia com objectius prioritari el compromís de suport mutu en les respectives lluites d’alliberament nacional i social i aquesta també la d'adherir-se a la Carta de Brest qur tot just feia un any s'havia formulat per diverses organitzacions polítiques de nacions oprimides a l'Europa Occidental que lluitavem per la seva independència.