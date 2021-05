Absolen dos acusats de retreure la retirada de llaços grocs a un espanyolista

La titular del jutjat penal número 2 de Girona descarta el delicte d’incitació a l’odi per la difusió en xarxes i també les suposades amenaces que el denunciant (l'espanyolista Josep Maria Arpa Pi) va rebre per telèfon. Per aquests fets, l'acusat (l'independentista Pere Puig) s’enfrontava a una multa de 900 euros. L’encausat no va anar al judici (tampoc va anar a declarar a la caserna de la Guàrdia Civil ni als jutjats l'any 2018) però la llei preveu que se’l pugui jutjar en absència, ja que la pena era inferior a dos anys de presó. El ministeri públic també volia que els dos acusats indemnitzessin el veí de l’Estartit (l'espanyolista Josep Maria Arpa Pi) amb 1.568,15 euros (pel cost d’esborrar les pintades), però la magistrada també ha trobat que en el fet de dir que l’anirien a “saludar efusivament” tampoc “no s’està anunciant la comissió de cap mal contra la persona o els béns del denunciant o de la seva família, ni directament ni indirectament”. La resolució no és ferma i es pot presentar recurs a l’Audiència de Girona.

El 16 de juliol del 2018 els Jutjats de la Bisbal (com ja va fer al març del 2018 la Guàrdia Civil) havien citat a declarar Pere Puig (director esportiu del club de la primera divisió femenina de basquet UniGirona), militant de la CUP de Girona. Se l’acusava de delictes d’odi i d’amenaces per haver recriminat a Josep Maria Arpa Pi que hagués arrencat llaços grocs de la via pública al municipi de Viladamat el passat 19 de febrer del mateix any.



L’actuació judicial es va iniciar a partir de la denúncia de Josep Maria Arpa Pi, un conegut militant espanyolista de l’Estartit, que havia format part de les llistes de C’s al Parlament. Segons ha revelat la CUP, són habituals en les seves manifestacions públiques l’apologia del franquisme, amenaces contra independentistes o comentaris racistes. Josep Maria Arpa és amic personal d'Albert Boadella a qui ha visitat en diverses ocasions a la seva casa de Jafre.