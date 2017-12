Censura

Els Mossos retiren llaços grocs d’edificis públics i cartells o pancartes que demanen la llibertat dels presos polítics

Funcionaris es mobilitzen a la Rambla per la llibertat dels presos polítics

L'Assemblea de treballadores i treballadors públics per a la defensa de les Institucions Catalanes del Departament de Justícia (ADIC_JUST) ha confirmat a través de diverses piulades que una parella de mossos d'esquadra ha entrat aquest dimecres en la Conselleria i hi ha tret els cartells penjats a les finestres i als suros informatius on deia "LlibertatPresosPolítics" i NOal155.

A la segona planta, els funcionaris han tret uns cartells que havien penjat a les finestres en què demanaven el retorn a casa dels que consideren presos polítics. Els han fet retirar tant les pancartes que es poguessin veure des de l'exterior com les que estaven en el lloc de treball.

També s'ha sabut que al Departament de Salut, els Mossos han demanat que es retirin immediatament, i els responsables de la Conselleria han sol·licitat fer-ho en 24 hores. Els agents n'han aixecat acta