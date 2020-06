Repressió

Pau Juvillà serà jutjat acusat de desobediència greu per mantenir llaços grocs a la Paeria

Pau Juvillà, membre del Secretariat Nacional de la CUP i ex regidor de la Crida per Lleida, serà jutjat, acusat de desobediència greu per no haver despenjat uns llaços grocs del balcó de la Paeria mentre era regidor al consistori.

La Fiscalia acusa a Pau Juvillà d’haver “incomplert reiteradament” els requeriments de la Junta Electoral de Lleida perquè es despengessin els llaços grocs que es trobaven al balcó del despatx del grup municipal de la Crida. La denúncia la va interposar el grup municipal de Ciutadans a Lleida.

Tot i que encara no hi ha data de judici, Juvillà ja ha anunciat que recorrerà la decisió i també ha volgut manifestar que el que va fer l’equip municipal de la Crida per Lleida va ser una decisió col·lectiva i va suposar “un exercici de llibertat d’expressió per posar l’estat espanyol davant d’un mirall i recordar-li que en una democràcia suposadament consolidada s’empresona persones per les seves idees polítiques”.

La Crida per Lleida reivindica l’acte de desobediència a les ordres de la Junta Electoral com un acte de dignitat davant del judici polític i dels fets injustos vestits de legalitat.