Laços grocs

La Intersindical-CSC condemna l'entrada de Mossos d'Esquadra a centres docents per a retirar llaços grocs

El sindicat sempre es posarà del costat dels nostres docents,

La Intersindical-CSC ha condemnat enèrgicament la irrupció de la policia als centres educatius i la persecució ideològica dels docents independentistes, i ha demanat explicacions al Conseller d’Educació Josep Bargalló, així com al Conseller d’Interior Miquel Buch per aquesta pràctica abusiva i intimidatòria que coacciona els docents i que vulnera la llibertat d’expressió i de pensament dels mestres i professors de l’educació pública.

Davant de la persecució ideològica i la vulneració de drets fonamentals, la Intersindical-CSC sempre ens posarem del costat dels nostres docents, i aquells que pretenen coaccionar-los ens trobaran sempre de cara, i és per això que properament parlarà amb la resta d’agents independentistes per acordar accions en contra d’aquests fets que creuen molt greus i que mereixen una resposta clara i contundent, així com la depuració de responsabilitats de qui ha autoritzat aquests escorcolls.