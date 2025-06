DANA

8a manifestació contra Mazón

Les entitats cíviques, socials i sindicals, les associacions de víctimes i els CLER exigeixen responsabilitats i justícia

Més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals del País Valencià, junt amb les associacions de víctimes de la dana, els comités locals d’emergència i reconstrucció (CLER) i l’Acord Social Valencià es mobilitzen el pròxim dia 29 de juny a les 19:30 hores en una vuitena manifestació, que eixirà de la plaça de l’Ajuntament de València per reclamar, de nou, la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Tornem a eixir al carrer amb un lema, «Mazón, dimissió», però amb moltes raons. Vuit mesos després de la barrancada no hi ha reconstrucció i no s’ha assumit cap responsabilitat per la nefasta gestió de la catàstrofe climàtica del 29 d’octubre, que va deixar 230 víctimes mortals i desenes de milers de persones afectades. El que sí que hi ha és negoci: mentre els diners arriben de manera lenta i insuficient a la població afectada i als serveis essencials, flueixen sense impediment i amb rapidesa cap a empreses tacades per la corrupció. No es pot mantindre al càrrec un president incapaç que, en comptes d’assumir responsabilitats, mira pels seus interessos i assumeix polítiques negacionistes que ens abocaran a la repetició de la tragèdia per a benefici d’uns pocs.

La manifestació començarà a la plaça de l’Ajuntament a les 19:30 h i recorrerà el carrer Sant Vicent, la plaça de la Reina, el carrer Brodadors i el carrer Micalet per acabar en la plaça de la Mare de Déu.

Segons dades de FAMPA-València, fins el moment, són 8 els centres educatius pendents d’enderrocar i 15 centres on encara s’ha de reconstruir part de la infraestructura. 88 són les escoles que han représ l’activitat, malgrat encara no haver-se recuperat de les conseqüències patides per la dana. Un barracó no és una escola i no es pot deixar enrere l’educació quan es parla de reconstrucció. Les “solucions” provisionals atorgades tracten d’imposar una normalitat que no existeix.

A més a més, serveis bàsics com el transport escolar i els serveis mèdics tampoc han sigut restablerts completament, un fet especialment greu pels problemes de salut i pobresa provocada per la negligent gestió de la barrancada. Vuit mesos després, 3.500 famílies encara són ateses pels 11 punts de repartiment de productes de primera necessitat no institucionals de la zona zero. Milers de garatges i habitatges continuen en condicions deplorables. Persones amb mobilitat reduïda sense poder eixir als carrers perquè romanen sense ascensors. I al voltant de 20.000 treballadores i treballadors en ERTO que tenen com a únic suport les xarxes de solidaritat que varen sorgir amb aquesta catàstrofe i que es mantenen actives davant el desinterés i l’abandó institucional.

Una vegada més, fem una crida a la manifestació per reclamar un tracte digne per a les persones afectades, veritat i justícia. Exigim comissions d’investigació amb la participació directa i real de la ciutadania, tant en el parlament de l’estat espanyol com en les Corts valencianes, per saber tota la veritat. Les persones afectades han esperat durant vuit mesos i no ho poden fer més. El poble valencià, tampoc. “Mazón dimissió”.