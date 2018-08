Els carrers sempre seran nostres

La CUP Tarragona crida a penjar més llaços grocs després de la retirada dels símbols de la muralla

La CUP de Tarragona ha rebutjat la retirada de llaços grocs a la ciutat i encoratka tothom, però sobretot les i els demòcrates, a restituir-los i a posar-ne molts més encara. Alhora, davant la crida de Ballesteros “a no generar més tensions”, li recorda que "qui genera tensions és qui pega la gent, qui nega la llibertat de vot, d’expressió i els drets democràtics mínims i aquests són els seus amics de Govern Municipal i ell mateix quan es comporta com el que és: un mentider alineat al costat de l’extrema dreta a qui ni persegueix ni s’atreveix a condemnar al plenari municipal, entre altres coses perquè li és imprescindible per seure a la cadira on seu".

El Grup Municipal de la CUP treballarà per fer fora del govern municipal aquesta colla d’autoritaris que neguen els principis bàsics democràtics a Tarragona. "Qui està alineat amb els que van donar les ordres perquè ens peguessin l’1 d’octubre no és neutral i és per això que demanem a la ciutadania tarragonina que, tal com ja fa però més encara, de cara a les Festes de Santa Tecla, li recordem a l’alcalde cada cop que surti al carrer que sense dret a decidir, sense dret a la llibertat d’expressió i amb presos polítics l’únic gest que aplaudirem seria la seva dimissió", remarca el comunicat de la formació.

Segons ha explicat la CUP, l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros, en tornar de vacances, ha donat suport a la iniciativa del PP de treure els llaços grocs demanant la llibertat dels presos polítics catalans que s’havien penjat a la xarxa que embolcalla una part de la muralla de la ciutat. És important deixar clar que els llaços estaven posats a la xarxa, no a la muralla, i que la xarxa no és patrimoni de res. La muralla sí i està com està. Quan l’extrema dreta espanyolista va atacar l’estàtua de Lluís Companys, les pintades es van fer a la mateixa estàtua. Per tant, no es pot comparar un fet amb l’altre i no és equidistant dir que es fa tant una cosa com l’altra.

Els grups municipals del PP i de Ciutadans havien demanat per xarxes que es traguessin els llaços grocs de la xarxa de la muralla del Portal del Roser, uns símbols que mostren la situació absolutament irregular que vivim, amb mig Govern a la presó i la resta a l’exili acusats d’organitzar un referèndum per deixar-nos decidir què volem ser, si ciutadanes i ciutadans de la República Catalana o de la Monarquia Espanyola.

Aquests mateixos partits van demanar i van aplaudir la violència policial contra les tarragonines i els tarragonins que l’1 d’octubre vam voler exercir el nostre dret a vot. Aquell dia, l’alcalde es va amagar a casa i després va mentir dient que havia anat a diversos col·legis. El cert és que mai es va atrevir a posar ni tan sols en dubte la violència exercida contra les persones de la ciutat de què ell se suposa que és alcalde.