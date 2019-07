Patrimoni

La CUP Tarragona afirma que el llaços grocs no són un risc per a la muralla, però si la manca de manteniment

El Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona ha sol·licitat aquest matí una còpia de l’informe tècnic en el qual es fonamenta la valoració del conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo, quan afirma la necessitat de retirar els llaços grocs penjats a la xarxa de protecció al tram de la muralla romana del Portal del Roser, perquè la “desgasten”, tal com recollien declaracions seves aparegudes a diverses notícies el passat 15 de juliol.

Considera que la decisió de treure els llaços grocs ha d’estar fonamentada en algun tipus d’informe tècnic que veritablement acrediti que el material dels llaços desgasta la muralla, doncs ens costa de creure que això sigui així quan els llaços no estan en contacte amb el monument, sinó que estan lligats a la xarxa protectora. Ha de quedar clar que no s’està emmascarant una decisió política darrera d’un informe tècnic.

La CUP ha deixat clar que "som plenament conscients del delicat estat de la muralla romana de Tarragona, igual que molts altres elements patrimonials de la nostra ciutat, tal com hem estat denunciant durant anys amb la campanya Grans Runes, Tarraco Morta o Patrimoni en Perill. Ara bé, allò que veritablement està degradant tant la muralla com qualsevol altre edifici monumental protegit és la plaga de coloms que patim a la ciutat; la utilització de materials agressius en els diferents projectes de museïtzació que s’han dut a terme, com és el cas del Teatre romà; la manca de seguiment i de manteniment de l’estat de conservació dels diferents monuments; i, en el cas concret de la muralla, el fet de permetre la circulació de vehicles, incloent el trenet turístic, en el seu perímetre com és el cas de la baixada del Roser".

Per a la formació, "No tenim cap dubte que la preservació i la conservació del patrimoni han de ser una prioritat a la nostra ciutat, de forma que si veritablement els llaços comporten un risc per a la muralla cal treure’ls i fem una crida a dur a terme altres accions de solidaritat amb les preses i presos polítics, i exiliats i exiliades. Tanmateix, demanem al nou govern que actuï en conseqüència i executi totes les mesures i accions necessàries per acabar amb el procés de degradació que pateix la muralla romana".