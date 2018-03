Violència espanyolista

Agressió greu a una parella de joves perquè portaven llaços grocs

Dues persones que són parella i que anaven agafats de la mà van patir una greu agressió per dur llaços grocs. A causa de l'agressió un d'ells ha estat atès per una luxació a l’húmer i per trencament d'una dent i contusió a la galta esquerra. A un d'ells també li van robar la motxilla.

La salvatjada amb motivació espanyolista i homòfoba es va produir al barri de Fort Pienc de Barcelona.

Una de les persones agredides van denunciar ahir a Twitter la gravetat del fet amb la piulda: "Acaben d'agradir al meu xicot per portar llaç groc! Braç i dent trencat de moment... Estem.a urgències...difoneu siusplau!!!!"

Les víctimes de l'agressió han explicat que els van començar a insultar amb comentaris homòfobs i els van cridar el lema habitual a les manifestacions espanyolistes de SCC i Ciutadans/PP ("Puigdemont a prisón").

Un grup d'entre 8 i 10 persones va atacar-los prop de la plaça del Fort Pienc, amb cops a l'esquena i a la cara, i fins els van colpejar amb una ampolla de vidre.

Els agressors espanyolistes després van fugir, i es desconeix si la policia té alguna pista sobre qui són els membres del grup que ha protagonitzat aquesta brutal agressió amb motivacions d'odi.