Feixisme

Membres i un regidor del PP actuen com bandes de falangistes arrencant llaços grocs a Cambrils

Una veïna de Cambrils, amb el perfil de Twitter @RosamariVS ha gravat el moment en què un grup d'espanyolistes, entre els quals militants del PP coneguts al poble i el regidor David Paul Chatelain arrencaven els llaços grocs de la riera de Cambrils.

La piulada d'indignació de @RosamariVS indica que "El regidor del PP @DavidChatelain amb el grup de “demòcrates” que treuen els llaços grocs de la riera de #cambrils Almenys ara porten bosses de brossa i no els llancen a terra com feien amb els cartells. Van millorant."

La banda d'espanyolistes, segons ha exposat la víctima a través d'una piulada, han agredit una veïna de Cambrils i la seva filla: i li han destrossat el cotxe, tal com explica "per defendre a la meva filla, una nena de 13 anys a la que l'han agredit perquè no entén la injustícia del govern espanyol contra persones que estan a la presó per ideals polítics"

Durant les darreres setmanes grups d'unionistes vinculats al PP, Ciutadans (C's) i el PSC han organitzat grups per arrencar els llaços grocs i cartells per la llibertat dels presos polítics a diferents poblacions catalanes, sovint acompanyats per elements de l'extrema dreta. Aquests fets estan ocasionant nombrosos incidents i assistències de la policia local i dels Mossos, ja que a més a més les bandes espanyolistes responen de manera violenta als comentaris dels veïns que els retreuen que actuïn com a vertaders falangistes.

Electes del PP treuen llaços grocs .@RosamariVS:

"El regidor del PP David Chatelain amb el grup de “demòcrates” que treuen els llaços grocs de la riera de #Cambrils

Almenys ara porten bosses de brossa i no els llancen a terra com feien amb els cartells. Van millorant." pic.twitter.com/Lj0Gc3asRD — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 17 de desembre de 2017

Brutal agressio contra la meva persona , cops , patades, i cotxe destrosat, per defensar llaços a cambrils pels jordis, son uns monstres! 20 a 25 persones contra 1 , que facil es no? Aixo no quedara aixi pic.twitter.com/KnzeTg33JL — silvia silk 🎗 (@silkpppo) 17 de desembre de 2017