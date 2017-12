PRESOS POLÍTICS

Segueix la "Guerra contra els llaços grocs"

Divendres, l’Assemblea de Treballadors en Defensa de les Institucions Catalanes convidava els funcionaris a tenyir-ho tot de groc per demanar l’alliberament dels quatre presos polítics empresonats a Madrid. Però la Junta Electoral ha reaccionat davant aquesta iniciativa i ha obligat a retirar els llaços de color groc dintre i fora de les seus de la Generalitat. La Junta Electoral dona resposta a la demanda que va fer Ciudadanos entenent que es tractava d’afavorir una opció política des d’un edifici públic (casualment la caserna de la Guardia Civil de Portbou està plena de pancartes de C's).

Al Departament d’Empresa i Coneixement (a Barcelona) ha fet retirar tota la decoració de color groc dels passadissos i de l’arbre de Nadal. En marxar els Mossos d’Esquadra, els treballadors els han tornat a posar i han omplert la façana de llaços grocs, tal com havien previst. Més tard hi va tornar una parella de Mossos que va obligar a treure els llaços grocs de l’arbre de Nadal. Però aquests foren substituïts per cartells on es podia llegir “Aquí hi havia un llaç groc”. No obstant això, els Mossos han tornat al departament i han obligat també a retirar aquests cartells.

A Girona els treballadors públics de la Generalitat s'han vist forçats a tapar un arbre de Nadal amb llacets grocs de decoració per una denúncia de Ciutadans i davant el dictamen de la Junta Electoral els funcionaris han hagut de tapar aquesta decoració nadalenca amb una bossa d'escombraries, un exemple més de la censura que han d'afrontar l'administració i les institucions en aquesta campanya electoral.

La censura no s'ha limitat als edificis de l'administració; als carrers i ponts de Girona s'han arrencat centenars de llaços grocs (que de seguida tornen a ser col·locats). Dissabte a la tarda es van arrencar tots els llaços grocs del Pont de les Peixeteres Velles (es desconeix si els sabotejadors eren grups espanyolistes o forces de seguretat de l'Estat) però poques hores després es van tornar a col·locar.