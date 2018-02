L’origen del llaç groc i les cassolades

L’origen del llaç groc el trobem a Anglaterra i el de les cassolades a França. La cançó / poema anglesa "Ella portava una cinta groga" ha aparegut de diverses formes durant almenys quatre segles. Es basa en el mateix tema general: una dona està sota algun tipus de prova o judici mentre espera que el seu estimat torni. La cançó sembla haver estat portada a Amèrica des d'Europa pels colons anglesos. L'origen de les cintes grogues sembla que va sorgir durant la Guerra Civil Anglesa ja que l'Exèrcit purità del Parlament anglès portava cintes grogues i franges grogues al camp de batalla.



La primera referència coneguda de l'ús d'escarapel·les de color groc a Catalunya es troba en l'any 1704, per la referència a que el virrei de Catalunya Francisco Antonio Fernández de Velasco y Tovar va prohibir-ne el seu ús durant la guerra de Successió, per a evitar la publicitat del bàndol que les usava "creando discordias entre las familias". Poc desprès Felip V va fer executar catalans per portar el llaç groc.



El fenomen de les cassolades de protesta es remunta a França a principis de la monarquia de juliol de 1830. Els opositors republicans del nou règim van utilitzar aquesta pràctica de les cassolades contra el govern. Esdeveniments d'aquest tipus van aconseguir l’any 1832 tenir una dimensió global. Cadascuna d'elles durava diverses hores, de vegades es repetien durant diversos dies i podien implicar des d'algunes desenes fins a diversos milers de persones.



El 16 d'octubre de 2017, dia en el qual es van empresonar Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural van demanar fer ús de llaços grocs per demanar l'alliberament dels presos polítics catalans i es van fer diverses cassolades de protesta multitudinàries.