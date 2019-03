llibertat d'expressió

La USTEC-STES (IAC) denuncia l'entrada dels Mossos d'Esquadra als centres educatius a la recerca de llaços grocs

La USTEC-STES (IAC) denuncia l'entrada dels Mossos d'Esquadra als centres educatius a la recerca de llaços grocs, així com la tebior de la Generalitat i s'han posat al servei de cada institut i cada escola. També ha demanat a la comunitat educativa a actuar d’acord amb la necessitat de defensar la llibertat d’expressió, dret fonamental que, com el dret a l’autodeterminació, la presumpció d’innocència o a la llibertat, estan per sobre de qualsevol constitució. Entén que "ota la simbologia que denuncia l’arbitrarietat de l’estat, ha de mantenir-se per recordar a la ciutadania l’estat d’excepció que vivim".

En aquest línia, el sindicat ha manifestat que la Junta Electoral Central no garanteix cap neutralitat, sinó que amb la seva actuació busca demostrar que, a la pràctica, encara funciona un 155 contra les nostres institucions i contra l’educació pública de Catalunya, i que compta amb la passivitat, quan no el col·laboracionisme d’un Departament d’Educació, que a tall d’exemple, està modificant per la porta del darrere el sistema d’immersió.

Segons el sindicat, la Junta Electoral Central, composta, entre altres, per gent procedent del mateix Tribunal Suprem que està jutjant els presos polítics a partir d’una interpretació esbiaixada i interessada de la llei, i que ja va actuar de manera partidista durant les eleccions del 21 de desembre de 2017, que ha actuat al Dictat d’aquells partits que odien i menystenen l’escola pública del nostre país, la nostra llengua, les nostres institucions, no tenen cap autoritat per ordenar la intervenció als nostres centres educatius.