Commemoració del 50è aniversari de lassassinat dOriol Solé Sugranyes en la 91a concentració de Via Laietana 43

Aquest dimarts 7 d’abril a les 19 h, la cruïlla de Via Laietana amb el carrer Doctor Joaquim Pou acollirà la 91a concentració convocada per reclamar la transformació de l’antiga comissaria en un espai de memòria. En aquesta ocasió, l’acte estarà dedicat a la commemoració dels 50 anys de l’assassinat d’Oriol Solé Sugranyes.

03/04/2026 Drets i Llibertats

La convocatòria, impulsada per la Comissió de la Dignitat i l’Assemblea de Persones Represaliades, combinarà memòria, testimoni i expressió cultural. Hi participarà Carles Garcia Solé, un dels fugats de la presó de Segòvia que va aconseguir evitar la captura, en una intervenció conduïda per Àngels Coté.

L’acte inclourà també la interpretació de la Balada de Solé Sugranyes, a càrrec d’Eduard Cirera, Roser Garrell i Dani Carulla, així com el testimoni de l’historiador Josep Maria Solé Sabaté.

La concentració s’emmarca en la denúncia continuada del paper repressiu de la comissaria de Via Laietana 43 durant el franquisme i la Transició. Les entitats convocants reiteren l’exigència de convertir aquest espai en un centre d’interpretació i memòria de la repressió.

Amb el lema “No ens aturarem, no ens aturaran”, la convocatòria vol reafirmar la persistència de la lluita per la veritat, la justícia i la reparació.

