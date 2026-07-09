Quan es compleixen noranta anys del cop d'estat feixista del 18 de juliol de 1936, la Fundació Reeixida vol recuperar la memòria dels independentistes que van participar des del primer moment en la defensa de les institucions catalanes i en la derrota dels militars revoltats a Barcelona i a la resta del país.
Segons recorda l'entitat, els estudis històrics han posat de relleu la resposta popular i obrera que va permetre derrotar l'aixecament a Catalunya, però consideren que la participació dels militants independentistes ha quedat sovint relegada a un segon pla. En aquest sentit, assenyalen que Estat Català va patir 43 baixes entre morts i ferits durant els combats dels primers dies de la revolta militar.
Els combatents provenien de diverses organitzacions nacionalistes —com les JEREC, Nosaltres Sols!, el Partit Nacionalista Català o Palestra— que s'havien reorganitzat pocs mesos abans sota les sigles d'Estat Català, reunits al CADCI. Entre els referents polítics i organitzatius d'aquests grups hi havia figures com Miquel Badia, Josep Dencàs i Daniel Cardona.
La Fundació Reeixida destaca que, un cop sufocat el cop d'estat gràcies a l'acció conjunta de les forces d'ordre públic lleials a la Generalitat i dels voluntaris dels diferents partits i sindicats, Estat Català va ser una de les poques organitzacions que va publicar el balanç de víctimes pròpies. Ho va fer a través del seu òrgan de premsa, presentant el recompte de 43 morts i ferits com un exercici de transparència sobre el cost humà assumit pels seus militants.
Aquesta xifra, segons la fundació, és considerada plausible per l'historiador Just Casas Soriano en l'obra Els fets de juliol de 1936 a Barcelona (Editorial Base, 2016), elaborada a partir de la documentació publicada en el seu moment per Estat Català.
Crida per localitzar familiars
Amb motiu d'aquest aniversari, la Fundació Reeixida anuncia que durant els pròxims dies impulsarà diverses iniciatives de divulgació i homenatge als combatents independentistes i fa una crida per localitzar els familiars dels 43 morts i ferits documentats.
L'objectiu és recuperar les seves històries personals i incorporar-les a les activitats de memòria que prepara l'entitat.
La commemoració culminarà a finals d'octubre amb la presentació del llibre Voluntaris d'estel i enclusa. Les Milícies Antifeixistes d'Estat Català (1936-1939), de l'historiador Ferran Dalmau, publicat per Editorial Base. L'obra analitza la participació de les milícies vinculades a Estat Català des dels combats del juliol de 1936 fins a les darreres unitats militars catalanes durant la guerra.