Boicot, talls de carretera i estelades per mar: l'antimonarquisme planta cara a la visita dels Borbons a Empúries

A través d'un comunicat de premsa, la CACGi ha expressat el seu "rebuig absolut i frontal" a la presència borbònica, titllant la visita de "provocadora" i denunciant l'ús de l'espai públic amb finalitats propagandístiques:
"Considerem intolerable que s'utilitzi el nostre patrimoni històric i cultural com a escenari per intentar normalitzar una institució caduca, antidemocràtica i imposada, que només representa l'espoliació secular i la submissió del poble de Catalunya."
Acció de matinada: un camió bloqueja l'accés a les ruïnes
La jornada de lluita ha arrencat ben d'hora. A les 5:30 h de la matinada, un escamot d'activistes de la coordinadora ha dut a terme una acció de boicot directe bloquejant l'artèria principal d'accés al jaciment d'Empúries. Els manifestants han creuat un camió a la calçada i el portaveu de la CACGi, Quim Tell, s'ha enfilat al vehicle per desplegar-hi dues estelades (una de blava i una de groga).
L'acció ha comptat amb la participació activa dels militants David Padres i Pere Vicens, així com del diputat de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, present per oferir suport logístic i actuar com a testimoni civil davant de possibles abusos policials. Tot i que els Mossos d'Esquadra han acabat retirant el vehicle hores després, el cop d'efecte ja s'havia produït.
Resistència al carrer davant un fort blindatge policial
A partir de les 9:00 h del matí, la protesta s'ha desplaçat al carrer d'Emili Gandia, on una cinquantena de persones han tallat el pas sota el clam unitari de "Fora la monarquia. Visca la Terra". Els manifestants s'han mantingut ferms davant d'un fort desplegament dels Mossos d'Esquadra, que han amenaçat amb sancions per la manca de permisos de la concentració.
Davant d'això, Quim Tell ha defensat la necessitat de la mobilització per aconseguir que la comitiva reial, "com a mínim ens vegi". A la protesta hi han assistit representants de tot l'espectre independentista, com Salvador Vergés (Junts), Etna Estrems (ERC), el cupaire Dani Cornellà i el president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila. Vila ha estat contundent en assenyalar l'objectiu de la presència reial:
"Aquestes visites borbòniques només busquen rentar la imatge de la colonització de Catalunya. A cada visita sortirem a dir que no els reconeixem i que Catalunya no té rei."
CRONOLOGIA DE LA JORNADA
05:30h ── Acció de matinada: Camió creuat i estelades a l'accés d'Empúries.
09:00h ── Tall de carretera al carrer d'Emili Gandia amb representants polítics.
11:00h ── Manifestació per l'Av. Francesc Macià en direcció al mar.
12:30h ── Acció marítima: Dues veles estelades es planten davant la costa.
Una tanca d'estelades per mar i terra
El moment de màxima tensió i mobilització ha coincidit amb el migdia, hora en què estava programada l'arribada de la família reial espanyola. La mobilització s'ha transformat llavors en una sonora manifestació que ha avançat per l'avinguda de Francesc Macià, tallant el trànsit de vehicles. En arribar a l'aparcament del jaciment, s'ha realitzat una seguda de protesta de diversos minuts que ha finalitzat amb el cant solemne d'Els Segadors.
Paral·lelament, s'ha viscut l'acció més vistosa de la jornada. Tot i que els Mossos d'Esquadra havien pentinat la zona a primera hora retirant minuciosament totes les estelades de la rotonda de Viladamat per evitar que els Borbons les veiessin, l'activisme ha trobat una via alternativa: el mar.
Dues embarcacions amb les veles pintades amb estelades s'han aproximat a la línia de la costa d'Empúries, aconseguint que la monarquia espanyola hagués de contemplar els símbols de la resistència independentista en línia de mar durant la seva visita a les ruïnes.
"Una nova victòria de la dignitat republicana"
Des de la Coordinadora Antimonàrquica fan un balanç molt positiu d'una jornada que consideren una victòria contra el "vassallatge". El teixit independentista de les comarques gironines reivindica haver assolit el seu objectiu de "trencar la falsa normalitat que la monarquia pretenia escenificar a Empúries", agraint la implicació de veïns, activistes i electes per refermar el compromís de continuar sent "un mur infranquejable contra qualsevol acte de vassallatge a la dinastia borbònica".