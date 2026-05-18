Convocada la 94a concentració per convertir Via Laietana 43 en un espai de memòria antirepressiva

La Comissió de la Dignitat i l’Assemblea de Persones Represaliades han convocat per aquest dimarts 19 de maig una nova concentració davant la comissaria de Via Laietana 43 de Barcelona, espai convertit durant dècades en símbol de la repressió, les tortures i els maltractaments policials durant el franquisme i també posteriorment.
La mobilització, que serà la 94a concentració consecutiva, començarà a les 19 h a la cruïlla de Via Laietana amb el carrer Doctor Joaquim Pou. Els convocants insisteixen en la necessitat de posar fi a l’activitat policial a l’edifici i reclamen que es transformi definitivament en un centre d’interpretació i memòria de la repressió.
Sota el lema “Via Laietana 43: repressió i tortura”, les entitats convocants denuncien la impunitat dels torturadors i reivindiquen “veritat, justícia i memòria” per a totes les víctimes de la repressió franquista i de la violència policial.
L’acte comptarà amb el testimoni d’Antonio Caballero Tàpia i amb l’adhesió del Col·lectiu Ronda, cooperativa d’advocats i advocades vinculada històricament a la defensa dels drets civils i socials.
En un missatge difós a les xarxes socials, la Comissió de la Dignitat ha reiterat que “sense memòria no hi ha ni justícia ni veritat” i ha advertit que continuaran mobilitzant-se fins aconseguir la resignificació de l’espai. “No ens aturarem. No ens aturaran”, afirmen els convocants.
La reivindicació per convertir Via Laietana 43 en un espai de memòria democràtica fa anys que suma el suport d’entitats memorialistes, represaliats polítics i organitzacions de defensa dels drets humans, que denuncien que l’Estat espanyol continua mantenint operativa una comissaria marcada per les tortures i la repressió política.