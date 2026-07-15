L'ANC protesta contra la visita de Felipe VI al Liceu i denuncia que la monarquia «no té cap legitimitat a Catalunya»

Centenars de persones s'han concentrat aquest dimarts a la tarda a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per protestar contra la visita de Felipe VI, la reina Letícia i les seves filles amb motiu del lliurament dels Premis Princesa de Girona al Gran Teatre del Liceu. Convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) sota el lema «El rei a Catalunya i al Liceu, ni un peu», la mobilització s'ha desplaçat fins a la Rambla entre estelades, paraigües grocs i pancartes de rebuig a la monarquia espanyola.
El president de l'ANC, Josep Vila, ha assegurat que la visita dels Borbons representa «una provocació» i ha afirmat que «no volem normalitzar la visita d'un rei que representa la repressió, l'espoliació i la colonització contra el poble català». També ha sostingut que Felipe VI «no té cap legitimitat a Catalunya».
L'entitat ha tornat a recordar el discurs pronunciat pel monarca el 3 d'octubre de 2017, dos dies després del referèndum d'autodeterminació, que considera un punt d'inflexió en la relació entre la monarquia espanyola i una part majoritària de la societat catalana. Així mateix, ha reiterat que la institució monàrquica és «anacrònica i imposada» i ha defensat el dret del poble català a decidir lliurement el seu futur polític.
La protesta s'ha celebrat poques hores abans de la gala dels Premis Princesa de Girona, que enguany torna a tenir Barcelona com a escenari. Les mobilitzacions continuaran aquest dimecres a Empúries, on la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ha convocat una nova concentració sota el lema «Fora borbons d'Empúries», coincidint amb la visita de la família reial al jaciment arqueològic i als actes organitzats per la Fundació Princesa de Girona.
⬛️⬜️ Hem rebut Felip VI com es mereix. Que li quedi clar que Catalunya no és Espanya i que aquí no és benvingut👑❌— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) July 14, 2026
✊🏼Visca Catalunya lliure pic.twitter.com/tntuEsPzX0
⬛️⬜️Avui, el rei Felip VI visita Barcelona. I demà, l'Escala. Vine a rebre'l com es mereix.— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) July 14, 2026
📌Plaça Sant Jaume, Barcelona
🕠17:30 h
👑❌A Catalunya no tenim reihttps://t.co/VZy7HU3mKK