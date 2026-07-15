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Portada Política

L'ANC protesta contra la visita de Felipe VI al Liceu i denuncia que la monarquia «no té cap legitimitat a Catalunya»

ANTIMONÀRQUICS
L'ANC protesta contra la visita de Felipe VI al Liceu i denuncia que la monarquia «no té cap legitimitat a Catalunya»

L'entitat recorda el discurs del 3 d'octubre de 2017 i anuncia noves mobilitzacions coincidint demà amb la visita de la família reial a Empúries.

15/07/2026 Política

Centenars de persones s'han concentrat aquest dimarts a la tarda a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per protestar contra la visita de Felipe VI, la reina Letícia i les seves filles amb motiu del lliurament dels Premis Princesa de Girona al Gran Teatre del Liceu. Convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) sota el lema «El rei a Catalunya i al Liceu, ni un peu», la mobilització s'ha desplaçat fins a la Rambla entre estelades, paraigües grocs i pancartes de rebuig a la monarquia espanyola.

El president de l'ANC, Josep Vila, ha assegurat que la visita dels Borbons representa «una provocació» i ha afirmat que «no volem normalitzar la visita d'un rei que representa la repressió, l'espoliació i la colonització contra el poble català». També ha sostingut que Felipe VI «no té cap legitimitat a Catalunya».

L'entitat ha tornat a recordar el discurs pronunciat pel monarca el 3 d'octubre de 2017, dos dies després del referèndum d'autodeterminació, que considera un punt d'inflexió en la relació entre la monarquia espanyola i una part majoritària de la societat catalana. Així mateix, ha reiterat que la institució monàrquica és «anacrònica i imposada» i ha defensat el dret del poble català a decidir lliurement el seu futur polític.

La protesta s'ha celebrat poques hores abans de la gala dels Premis Princesa de Girona, que enguany torna a tenir Barcelona com a escenari. Les mobilitzacions continuaran aquest dimecres a Empúries, on la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ha convocat una nova concentració sota el lema «Fora borbons d'Empúries», coincidint amb la visita de la família reial al jaciment arqueològic i als actes organitzats per la Fundació Princesa de Girona.

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