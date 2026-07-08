Accions de protesta contra CaixaBank (patrons de la Fundación Princesa de Girona) i la mateixa seu de la FPdGi una setmana abans dels actes Borbònics a Catalunya

La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ha realitzat 9 accions de protesta contra CaixaBank (patrons de la Fundación Princesa de Girona) en nou sucursals bancàries de 9 capitals de comarca i a la mateixa seu de la FPdGi una setmana abans dels actes Borbònics a Catalunya
La Comunicat Coordinadora Antimonàrquica ( CACGI) ha emès un comunicat explicant les accions que tot seguit reproduïm:
En data d avui 8 de juliol a les 6,30h d aquest matí:
S'ha realitzat 9 accions simultànies i coordinades, contra la seu de la Fundació Princesa i 8 sucursals de la Caixa, Patrona de la mateixa Fundació Princesa, concretament han estat les oficines de: Girona ( Gironès), Figueres ( Alt Empordà) , la Bisbal ( Baix Empordà), Banyoles (Pla de l Estany), Olot (Garrotxa), Ripoll (Ripollès), Santa Coloma de Farnés (la Selva), Barcelona ( Barcelonès) i la seu de la Fundació Princesa, en aquestes 9 accions han participat entre membres i simpatitzants de la Coordinadora Antimonàrquica un total de 22 persones, i es la primera vegada que fem una acció d aquestes característiques a Barcelona.
L acció ha consistit, en col.locar el mateix material en totes les oficines, una pancarta on deia "Visca la Terra", dues estelades una blava i l altre groga, dos dobles cartells amb les cares de Lluís Companys "afusellat", Puig Antich "executat", Blanca Serra "torturada", Pablo Hasel "empresonat" i conjuntament amb la frase "monarquia còmplice", també un altre cartell amb la corona invertida amb la frase "No Kings".
I fem una crida a mobilitzar nos contra aquesta institució neofranquista i autoritària, malgrat ens amaguin l horari, el proper dimecres 15 de juliol, a Sant Martí d Empúries.
I també amb l ANC el dia dimarts 14 de juliol al Liceu de Barcelona.