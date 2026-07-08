Jana Soteras deixa l'acta de regidora de Sumem CUP Banyoles i serà rellevada per Víctor Carreño

La regidora i portaveu de Sumem CUP Banyoles, Jana Soteras, deixarà l'acta de regidora per incompatibilitat amb les responsabilitats derivades de la seva actual activitat professional. El seu lloc al grup municipal serà ocupat per Víctor Carreño, segons ha anunciat aquest dimarts la formació independentista en una roda de premsa.
Durant la compareixença, Soteras ha explicat que la decisió respon a la voluntat de compatibilitzar la seva situació laboral amb la dedicació que exigeix el càrrec, i ha reivindicat el relleu polític com un element essencial de la regeneració democràtica.
"El nostre espai polític ha apostat sempre per processos polítics sans. Veiem de forma positiva que cap de les nostres regidores s'enquisti a les cadires de l'Ajuntament, una pràctica que massa sovint es dona en altres formacions", ha afirmat.
La fins ara portaveu ha assegurat que continuarà vinculada al projecte polític de Sumem CUP, tot i que des d'una segona línia, i ha aprofitat per agrair la confiança rebuda per part de la ciutadania de Banyoles a les darreres eleccions municipals.
Segons ha destacat, aquesta confiança ha permès que la candidatura treballi durant el mandat per construir "una ciutat més justa i equitativa". També ha expressat la seva confiança en la continuïtat del projecte municipalista.
"Marxo tranquil·la perquè sé que estem en bones mans i que les regidores actuals, Zaida Vidal i Sandra Pazos, juntament amb el nou regidor, continuaran fent una gran tasca al consistori", ha manifestat.
Per la seva banda, Sumem CUP Banyoles ha assegurat que afronta amb determinació el darrer any del mandat municipal i ja posa la mirada en les pròximes eleccions locals.
La formació independentista afirma que el relleu reforça el seu compromís amb el projecte municipalista i amb una manera d'entendre la política basada en la renovació de responsabilitats. "Continuem determinats i amb energia per treballar per fer de Banyoles una ciutat per viure-hi", han conclòs.