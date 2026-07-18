L'Ajuntament de la Ràpita, amb la col·laboració de la UE Rapitenca, habilitarà aquest diumenge una pantalla gegant a la plaça 1 d'Octubre perquè la ciutadania pugui seguir la final del Mundial de futbol femení entre Espanya i l'Argentina, que es disputarà a partir de les nou del vespre.
L'elecció de l'emplaçament ha cridat l'atenció perquè la plaça commemora el referèndum de l'1 d'Octubre de 2017 i la repressió policial exercida durant aquella jornada. Segons fonts municipals citades per ebredigital.cat, però, el criteri ha estat exclusivament logístic, ja que és l'espai amb més capacitat per acollir públic. Està previst instal·lar-hi unes 500 cadires, amb possibilitat d'ampliar l'aforament si és necessari.
El consistori descarta el Pavelló Firal perquè romandrà ocupat durant tota la jornada per diverses activitats de la Festa Major, entre les quals la trobada castellera amb els Xiquets de Vila-seca i els Xiqüelos i Xiqüeles del Delta, traslladada a cobert per l'onada de calor, així com l'assaig del rècord Guinness de balladors de jota previst per a l'11 d'octubre.
La jornada començarà a les sis de la tarda amb l'actuació d'un DJ que amenitzarà les hores prèvies al partit abans de la retransmissió de la final.