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La Comissió de la Dignitat convoca la 97a concentració davant de Via Laietana 43 per reclamar veritat, justícia i reparació

Repressió
La Comissió de la Dignitat convoca la 97a concentració davant de Via Laietana 43 per reclamar veritat, justícia i reparació

L'acte, que comptarà amb el testimoni de Xavier Barberà i el suport de la Comissió de Memòria Històrica de l'ICAB, reivindica la transformació de l'antiga prefectura policial en un espai de memòria democràtica

03/07/2026 Drets i Llibertats

La Comissió de la Dignitat ha convocat per al pròxim dimarts 7 de juliol, a les set del vespre, la 97a concentració davant de l'edifici de Via Laietana 43 de Barcelona. Sota el lema «Contra l'Oblit: Veritat, Justícia i Reparació», l'acte dona continuïtat a una mobilització sostinguda des de fa anys per reclamar el reconeixement de les víctimes de la repressió franquista i la conversió de l'antiga prefectura de policia en un espai de memòria democràtica.

La concentració comptarà amb el testimoni de Xavier Barberà i amb l'adhesió de la Comissió de Memòria Històrica de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), representada per l'advocat Jordi Oliveras.

Les entitats memorialistes recorden que Via Laietana 43 va ser un dels principals centres de detenció, interrogatori i tortura del franquisme a Catalunya. Per aquest motiu, reclamen que l'edifici deixi de tenir funcions policials i esdevingui un espai dedicat a preservar la memòria de les persones que hi van patir repressió i a divulgar la història de la lluita antifranquista.

La reivindicació s'emmarca en les demandes de veritat, justícia i reparació formulades per les víctimes de la dictadura i per nombroses entitats de memòria democràtica, que consideren incompatible mantenir l'ús policial d'un edifici estretament vinculat a la repressió franquista.

Amb aquesta 97a concentració, la Comissió de la Dignitat reafirma la voluntat de mantenir viva una mobilització que s'ha consolidat com una cita periòdica en defensa de la memòria democràtica. Els convocants fan una crida a la ciutadania a participar-hi sota els lemes «No ens aturarem» i «No ens aturaran», insistint que la reivindicació continuarà fins que Via Laietana 43 deixi de simbolitzar la impunitat i es converteixi en un espai de memòria, reconeixement i garanties de no repetició.

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