L'acte, que correspon a la 96a concentració mensual, començarà a les 19.00 hores davant l'edifici, identificat per nombroses entitats memorialistes com un dels principals centres de repressió, detenció i tortura durant la dictadura franquista i també durant els primers anys de la Transició.
La convocatòria comptarà amb el testimoni d'Ignasi Doñate i Sanglas, víctima de la repressió política, així com amb la participació de Laia Serra, presidenta de l'Associació Dones Juristes, que hi assistirà en representació de l'entitat.
Sota el lema «Sense memòria que interpel·la no hi ha veritat, ni reparació ni justícia», els organitzadors insisteixen en la necessitat que l'Estat espanyol deixi de mantenir l'edifici com a dependència policial i assumeixi les recomanacions de diversos organismes internacionals que reclamen la preservació dels espais vinculats a la memòria democràtica.
La concentració s'emmarca en una llarga campanya ciutadana impulsada per entitats memorialistes, associacions de víctimes i organitzacions de drets humans que reclamen la resignificació de Via Laietana 43 com a centre de memòria i denúncia de la repressió política exercida durant dècades contra militants antifranquistes, sindicalistes, independentistes i activistes socials.
Els convocants han reiterat la seva voluntat de mantenir les mobilitzacions fins que l'edifici deixi de tenir usos policials i es converteixi en un espai públic dedicat a la memòria de les víctimes. «No ens aturarem. No ens aturaran», han afirmat en la convocatòria.