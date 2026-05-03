93a concentració a Via Laietana 43 per exigir memòria i justícia davant la comissaria de la repressió

La convocatòria com cada 1r i 3r dimarts de mes vol denunciar la impunitat de les tortures i reclamar un centre de memòria al cor de Barcelona

03/05/2026 Drets i Llibertats

La Comissió de la Dignitat ha convocat aquest dimarts 5 de maig una nova concentració davant la comissaria de Via Laietana 43, a Barcelona, per reclamar memòria, veritat i justícia pels crims de la repressió franquista i policial. L’acte, que arriba a la 93a convocatòria, tindrà lloc a les 19 h a la cruïlla amb el carrer Doctor Joaquim Pou.

La mobilització comptarà amb el testimoni de Manola Rodríguez Lázaro, que serà llegit per l’actriu Anna López, així com amb la participació de Mireia Casals en representació de la Secció de Dret Lingüístic de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB).

Amb el lema “Dignitat i justícia contra l’oblit”, les entitats convocants reiteren la seva exigència de transformar l’actual comissaria en un centre d’interpretació i memòria de la repressió, i denuncien les tortures, vexacions i maltractaments que s’hi van produir.

