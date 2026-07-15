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Membres de la CACGI tallen l'accés a les ruïnes d'Empùries on s'ha de reunir avui els Borbons

Membres de la CACGI tallen l'accés a les ruïnes d'Empùries on s'ha de reunir avui els Borbons

Avui 15 de juliol membres de la CACGI (Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines) han tallat l'accés a les ruïnes d'Empùries on s'ha de reunir avui els Borbons

15/07/2026 Política

La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ha emès un comunicat que tot seguit reproduïm (CACGI)


A les 5.30h d aquest matí dimecres 15 de juliol, s ha tallat el carrer que don a l entrada a les ruines d Empuries, travessant un camió al mig del carrer impedint aixi l entrada a l accés de les ruïnes.En aquesta acció de boicot contra la monarquia espanyola, s esta efectuant sobre el camió, on el nostre portaveu Quim Tell hi ha penjat dues estelades una blava i l altre groga, també hi participen altres tres membres del (CACGI) Dani Cornellà diputat al Parlament de la CUP, David Padres i Pere Vicens, aquests membres, que han participat en els preparatius, hi són presents per donar suport a l accio i sobretot per ser testimonis de que no hi ha cap abus policial en cas d aplicar se una detenció a dit activista.


Hem començat al dia tallant un punt neuràlgic, i a l artèria principal a les Ruïnes d Empuries.
I desde el mateix lloc de l acció, fem un crida a venir aquest matí a les 9h i a participar entre tots a fer el Tall antiborbonic convocat per la Coordinadora (CACGI). I a les 11h a la manifestació.


Visca la, Terra!

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