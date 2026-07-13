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La 58a Universitat Catalana d'Estiu sota el lema «Països Catalans més que mai: desenvolupament o progrés»

UCE 2026
La 58a Universitat Catalana d'Estiu sota el lema «Països Catalans més que mai: desenvolupament o progrés»

La 58a Universitat Catalana d'Estiu (UCE) se celebrarà a Prada de Conflent del 17 al 23 d'agost de 2026 sota el lema «Països Catalans més que mai: desenvolupament o progrés».

13/07/2026 Cultura

Amb aquesta nova edició, la Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent manté la seva trajectòria com a espai de trobada, debat i reflexió sobre els principals reptes que afecten els Països Catalans. El lema d'enguany planteja una reflexió sobre el model de desenvolupament i el futur del país, en un context marcat pels debats sobre el territori, l'economia, la llengua, la cultura i la sostenibilitat.

En les properes setmanes es donarà a conèixer el programa complet de l'edició, amb les conferències, cursos, taules rodones i activitats que conformaran la trobada.

La Universitat Catalana d'Estiu, que arriba a la seva cinquanta-vuitena edició, és una de les cites anuals més consolidades del calendari acadèmic i cultural dels Països Catalans i reuneix cada estiu estudiants, professors, investigadors, representants d'entitats i ciutadania interessada en el debat sobre el present i el futur del país.

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