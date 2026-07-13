Amb aquesta nova edició, la Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent manté la seva trajectòria com a espai de trobada, debat i reflexió sobre els principals reptes que afecten els Països Catalans. El lema d'enguany planteja una reflexió sobre el model de desenvolupament i el futur del país, en un context marcat pels debats sobre el territori, l'economia, la llengua, la cultura i la sostenibilitat.
En les properes setmanes es donarà a conèixer el programa complet de l'edició, amb les conferències, cursos, taules rodones i activitats que conformaran la trobada.
La Universitat Catalana d'Estiu, que arriba a la seva cinquanta-vuitena edició, és una de les cites anuals més consolidades del calendari acadèmic i cultural dels Països Catalans i reuneix cada estiu estudiants, professors, investigadors, representants d'entitats i ciutadania interessada en el debat sobre el present i el futur del país.