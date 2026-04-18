92a concentració a Via Laietana 43 per exigir memòria i justícia davant la comissaria de la repressió

La 92a concentració a Via Laietana 43 tindrà lloc aquest dimarts 21 d’abril a les 19 h davant de la històrica comissaria de la Policia espanyola, amb l’objectiu de reclamar memòria, veritat i justícia per les víctimes de la repressió.
Convocada per la Comissió de la Dignitat i Assemblea de Persones Represaliades, la mobilització vol denunciar la impunitat de les tortures i vexacions comeses durant el franquisme i la continuïtat d’aquesta manca de reparació en l’actualitat.
L’acte comptarà amb testimonis de víctimes i familiars, com el de Pedro Alfonso Barrena Ruiz —que serà recordat per la seva filla, Pepi Barrena Rodríguez— i el d’Anna Sallés i Bonastre. Sota el lema “Testimonis, memòria contra la impunitat”, els organitzadors volen posar veu a les víctimes i reforçar la denúncia pública.
Reclam per un centre de memòria
Entre les principals reivindicacions, els convocants exigeixen el tancament de la comissaria i la seva transformació en un centre d’interpretació i memòria de la repressió. També reclamen la identificació i denúncia dels responsables de les tortures, així com el reconeixement de les víctimes.
La concentració s’inscriu en una llarga sèrie de mobilitzacions periòdiques davant aquest espai, convertit en símbol de la repressió policial durant el franquisme i posteriorment.
Amb consignes com “No ens aturarem” i “No ens aturaran”, els organitzadors fan una crida a la participació per continuar exigint justícia i posar fi a la impunitat.