92a concentració a Via Laietana 43 per exigir memòria i justícia davant la comissaria de la repressió

La convocatòria com cada 1r i 3r dimarts de mes vol denunciar la impunitat de les tortures i reclamar un centre de memòria al cor de Barcelona

18/04/2026

La 92a concentració a Via Laietana 43 tindrà lloc aquest dimarts 21 d’abril a les 19 h davant de la històrica comissaria de la Policia espanyola, amb l’objectiu de reclamar memòria, veritat i justícia per les víctimes de la repressió.

Convocada per la Comissió de la Dignitat i Assemblea de Persones Represaliades, la mobilització vol denunciar la impunitat de les tortures i vexacions comeses durant el franquisme i la continuïtat d’aquesta manca de reparació en l’actualitat.

L’acte comptarà amb testimonis de víctimes i familiars, com el de Pedro Alfonso Barrena Ruiz —que serà recordat per la seva filla, Pepi Barrena Rodríguez— i el d’Anna Sallés i Bonastre. Sota el lema “Testimonis, memòria contra la impunitat”, els organitzadors volen posar veu a les víctimes i reforçar la denúncia pública.

Reclam per un centre de memòria

Entre les principals reivindicacions, els convocants exigeixen el tancament de la comissaria i la seva transformació en un centre d’interpretació i memòria de la repressió. També reclamen la identificació i denúncia dels responsables de les tortures, així com el reconeixement de les víctimes.

La concentració s’inscriu en una llarga sèrie de mobilitzacions periòdiques davant aquest espai, convertit en símbol de la repressió policial durant el franquisme i posteriorment.

Amb consignes com “No ens aturarem” i “No ens aturaran”, els organitzadors fan una crida a la participació per continuar exigint justícia i posar fi a la impunitat.

Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Mor la històrica militant independentista Blanca Serra i Puig
  2. Sancionen un membre d'Orgull Agents Rurals per haver tallat l'accès a una base militar espanyola
  3. El baix relleu del Tibidabo que recorda la proclamació de la República Catalana torna a reivindicar-se com a símbol de memòria
  4. La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines respon a la denúncia rebuda per l'alcalde de Sant Martí Vell
  5. El fil que no es pot trencar
  6. In memoriam Blanca Serra i Puig (1943-2026)
  7. Meridiana Resisteix convoca un nou vespre de memòria i lluita en record de Guillem Agulló
  8. Blanca Serra: "En política ladamisme porta a no reconèixer els predecessors dun pensament o grup: cada grup o partit es creu que ha nascut com una novetat absoluta..."
  9. Presenten a Girona dos llibres sobre Joan Rocamora al Casal Independentista El Forn
  10. LANC obre el debat estratègic de lindependentisme davant un nou cicle electoral
