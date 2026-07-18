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La Comissió de la Dignitat convoca la 98a concentració a Via Laietana 43 en plena polèmica pel futur de l'edifici

Repressió
La Comissió de la Dignitat convoca la 98a concentració a Via Laietana 43 en plena polèmica pel futur de l'edifici

L'acte del 21 de juliol estarà dedicat a Antoni Gaudí, interpretat per diversos actors, i arriba després que les entitats memorialistes hagin rebutjat que la prefectura mantingui els usos policials.

18/07/2026 Drets i Llibertats

La Comissió de la Dignitat ha convocat per dimarts 21 de juliol, a les set del vespre, la 98a concentració davant de la prefectura de Via Laietana 43 de Barcelona per reclamar veritat, justícia i reparació per a les víctimes de la repressió franquista. La mobilització inclourà el testimoni de l'arquitecte Antoni Gaudí, interpretat pels actors E. Majó, J. Comas, M. Barceló, Q. Romeu, M. Malirach, X. Vernetta i T. Ferrán, així com l'actuació d'Un Grup de Cantaires.

La convocatòria arriba marcada pel malestar de les entitats memorialistes després que el govern espanyol hagi declarat la prefectura de Via Laietana 43 espai de memòria democràtica sense preveure la retirada dels actuals usos policials de l'edifici.

Segons ha denunciat la plataforma Via Laietana 43, aquesta decisió desvirtua la reivindicació històrica de convertir l'antiga seu de la Brigada Politicosocial en un centre de memòria dedicat íntegrament a les víctimes de la repressió franquista. L'entitat considera la resolució una «cortina de fum» i recorda que tant el Memorial Democràtic com la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona havien presentat informes i al·legacions perquè l'immoble deixés d'acollir dependències policials.

La plataforma també reclama el traspàs de l'edifici i dels arxius policials a les institucions catalanes, així com la participació de les entitats memorialistes i de les persones represaliades en la definició del futur espai.

Les concentracions de Via Laietana 43 se celebren des del juny del 2021 el primer i el tercer dimarts de cada mes, impulsades per la Comissió de la Dignitat. En aquest període, 170 persones represaliades han explicat públicament les tortures i la repressió que van patir en aquest edifici, convertit en un dels principals símbols de la repressió franquista a Catalunya.

Amb el lema «Contra l'oblit: veritat, justícia i reparació», la concentració del 21 de juliol serà l'última abans de la pausa del mes d'agost i servirà per reiterar l'exigència que Via Laietana 43 deixi definitivament de tenir usos policials i esdevingui un autèntic espai de memòria democràtica.

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