Berga homenatja mossèn Josep Armengou cinquanta anys després de la seva mort

Sota el lema «Rescatem la memòria, recuperem la dignitat», Berga acull aquesta setmana un ampli programa d'activitats coincidint amb els 90 anys de l'inici de la Guerra Civil i els 87 anys de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat. El programa inclou conferències, presentacions de llibres, exposicions, una ruta guiada pels refugis antiaeris i diversos actes d'homenatge.
Les activitats es van iniciar dimecres amb la conferència «Els límits dels drets humans en el món actual», a càrrec de Josep Pich Mitjana, director del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Aquest divendres, el Casal Cívic i Comunitari de Berga acollirà la presentació del llibre L'Associació de Berguedans a l'exili, a partir dels butlletins (1946-1949), de la historiadora Rosa Serra Rotés. Més tard, el Museu Comarcal de Berga inaugurarà l'exposició «Mossèn Armengou, el compromís i la memòria», coincidint amb el cinquantè aniversari de la seva mort. La mostra es podrà visitar fins al 13 de setembre.
L'acte central arribarà dissabte al matí amb la presentació, a la plaça del Forn, del mural «Rescatem la Memòria, Recuperem la Dignitat», obra de l'artista Trina. Tot seguit, Rosa Serra Rotés conduirà una ruta guiada dedicada a la construcció dels refugis de Berga durant la Guerra Civil (1936-1939).
La jornada culminarà dissabte a les set del vespre, al Teatre Municipal de Berga, amb l'acte d'homenatge a Josep Armengou i Feliu, coincidint amb els cinquanta anys de la seva mort. L'homenatge, impulsat per la Fundació Reeixida i el Casal Panxo amb la col·laboració de diverses entitats, vol reivindicar el llegat d'una de les figures més destacades del catalanisme berguedà i del compromís amb la memòria històrica.
Paral·lelament, la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet acull fins al 26 de juliol una exposició bibliogràfica dedicada a la Crònica menuda de la Ciutat de Berga, una de les obres més conegudes de mossèn Armengou.
Amb aquesta programació, Berga reivindica la necessitat de preservar la memòria històrica, dignificar les víctimes del franquisme i mantenir viu el llegat de les persones que van defensar les llibertats nacionals.