Els docents tornen als carrers i desafien Educació en una vaga marcada per les infiltracions policials

Les mobilitzacions continuaran fins al 5 de juny amb vagues territorialitzades i noves jornades de protesta a tot Catalunya. Els sindicats adverteixen que el conflicte només es podrà desactivar amb una negociació real i amb mesures reals per revertir anys de retallades i manca d’inversió.

12/05/2026 Educació
Milers de docents han tornat a sortir aquest dimarts als carrers en la primera gran jornada de vaga del nou cicle de mobilitzacions convocat pels sindicats crítics amb l’acord signat pel Departament d’Educació amb CCOO i UGT. La protesta, que ha omplert el centre de Barcelona i ha tingut accions descentralitzades arreu del país, arriba enmig d’un clima de tensió creixent per la infiltració d’agents dels Mossos d’Esquadra en assemblees sindicals de docents.

USTEC, Professors de Secundària (Aspepc), CGT i la Intersindical consideren insuficient el pacte impulsat pel Govern i denuncien que no resol els problemes estructurals del sistema educatiu: la precarietat laboral, la pèrdua de poder adquisitiu, les ràtios elevades i la manca de recursos per a l’escola inclusiva. També critiquen que el Departament hagi optat per “la repressió policial” en lloc d’obrir una negociació real.

La jornada ha començat de matinada amb talls viaris a la ronda de Dalt, la Gran Via, l’AP-7, la C-32 o la C-17, així com marxes lentes i accions simbòliques en diversos punts del país. A Vic, per exemple, els docents han aixecat un petit mur amb taules i cadires escolars per denunciar l’estat de l’educació pública.

La portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, ha reiterat que el professorat arrossega una “pèrdua de poder adquisitiu” des de les retallades del 2010 i ha defensat la necessitat d’una proposta salarial clara. El sindicat ha rebaixat la seva demanda inicial i planteja ara un increment d’entre 400 i 500 euros mensuals, complementat amb el retorn del deute dels estadis i una clàusula d’actualització vinculada a l’IPC.

Per contra, el Govern manté que l’acord amb CCOO i UGT —valorat en 2.000 milions d’euros— és “històric” després d’una dècada de desinversió. La portaveu Sílvia Paneque ha defensat que el pacte permet reduir burocràcia, ràtios i millorar la retribució dels docents. Esther Niubó, per la seva banda, ha qualificat de “maximalistes” les exigències salarials dels sindicats crítics i ha demanat “rebaixar la tensió”.

Posteriorment, dues columnes de manifestants han recorregut Barcelona des de plaça Espanya i el Clot fins a confluir a plaça Urquinaona, des d’on ha arrencat la manifestació unitària cap a plaça Sant Jaume. La marxa, tenyida de groc, ha avançat entre crits de “Lluitant també estem educant”, “Menys mossos, més recursos” o “Les despeses militars per escoles i hospitals”.

Les pancartes carregaven directament contra la consellera Esther Niubó i el president Salvador Illa. “Illa, si això dura, et passarà factura” o “Niubó, escolta, això és una revolta” han estat alguns dels lemes més repetits. També s’han vist nombroses referències a les infiltracions policials en assemblees sindicals i al pla pilot per introduir agents de paisà en alguns instituts.

Segons la Guàrdia Urbana, la manifestació ha reunit unes 27.000 persones, mentre que els sindicats eleven la xifra fins a les 80.000. El Departament d’Educació ha fixat el seguiment de la vaga en un 31,97%, amb dades del 85% dels centres públics, mentre que USTEC assegura que la participació ha estat “absolutament majoritària” i la situa entorn del 70%.

Des de dalt d’un camió, els portaveus sindicals han acusat el Govern de prendre decisions “d’esquena a la comunitat educativa” i han advertit que mantindran les mobilitzacions si dijous no hi ha una “proposta seriosa” a la mesa sectorial. També han amenaçat amb noves mesures de pressió, com no corregir les PAU o no programar excursions i colònies el curs vinent.

El conflicte, però, s’ha agreujat els darrers dies arran de la revelació que dues agents dels Mossos d’Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents a l’Institut Pau Claris de Barcelona. Els sindicats consideren els fets una vulneració greu dels drets sindicals i han anunciat accions judicials contra el Departament d’Interior, alhora que exigeixen la dimissió de la consellera Núria Parlon i del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.

