Milers de docents omplen els carrers i posen el Govern contra les cordes

Vaga 11F
El professorat ha dit prou. La vaga educativa ha mobilitzat desenes de milers de docents arreu del país per denunciar la precarització del sector i exigir una inversió real en l’escola pública.

11/02/2026 Educació

Milers de docents s’han mobilitzat aquest dimecres arreu de Catalunya en el marc de la vaga convocada per USTEC-STEs, Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT per reclamar millores salarials, reducció de ràtios, més personal i menys burocràcia. Les manifestacions a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa han estat qualificades d’“històriques” pels sindicats.

A Barcelona, entre 25.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 70.000 segons els sindicats han recorregut el centre de la ciutat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d’Educació, a la Via Augusta. Entre crits de “Niubó dimissió” i pancartes en defensa de l’escola pública, el professorat ha denunciat una situació “límit” als centres. La portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, ha advertit que el curs “no acabarà amb normalitat” si no hi ha propostes concretes.

A Girona, la mobilització ha aplegat 12.000 persones segons la policia municipal i 18.000 segons els organitzadors, amb un seguiment de la vaga que els sindicats situen en el 85% a la demarcació. A Tarragona, més de 5.000 manifestants han ocupat la Rambla Nova i han protagonitzat una asseguda davant el Departament. A Lleida, uns 5.000 docents han participat en una protesta que ha estat qualificada dinèdita” a la capital del Segrià. A les Terres de l’Ebre, Tortosa ha estat l’epicentre d’una jornada massiva, amb marxes lentes i talls de trànsit entre l’Aldea i la capital del Baix Ebre.

Les xifres de seguiment divergeixen: mentre el Govern situa la participació en el 37,2%, els sindicats l’eleven fins al 85%. El professorat denuncia una pèrdua acumulada de poder adquisitiu del 20-25% en els darrers anys, ràtios excessives, manca de personal d’atenció a la diversitat i una burocratització que “ofega” els centres.

La jornada també ha estat marcada per moments de tensió davant el Departament d’Educació i per crítiques a l’actuació dels Mossos en alguns talls de carretera. ERC, Comuns i la CUP han demanat la compareixença de la consellera d’Interior i del director general de la policia al Parlament per aclarir les actuacions policials.

La reunió d’urgència entre sindicats i Departament no ha donat fruits. Tot i que Educació assegura que presentarà una proposta el 19 de febrer, els sindicats adverteixen que, si no hi ha avenços reals, convocaran una nova setmana de vaga del 16 al 20 de març.

“El malestar és estructural”, resumeixen els convocants, que reclamen una inversió del 6% del PIB en educació i la dignificació d’una professió que consideren clau per al futur del país.

