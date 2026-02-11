Milers de docents omplen els carrers i posen el Govern contra les cordes

Milers de docents s’han mobilitzat aquest dimecres arreu de Catalunya en el marc de la vaga convocada per USTEC-STEs, Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT per reclamar millores salarials, reducció de ràtios, més personal i menys burocràcia. Les manifestacions a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Tortosa han estat qualificades d’“històriques” pels sindicats.
A Barcelona, entre 25.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 70.000 segons els sindicats han recorregut el centre de la ciutat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d’Educació, a la Via Augusta. Entre crits de “Niubó dimissió” i pancartes en defensa de l’escola pública, el professorat ha denunciat una situació “límit” als centres. La portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, ha advertit que el curs “no acabarà amb normalitat” si no hi ha propostes concretes.
A Girona, la mobilització ha aplegat 12.000 persones segons la policia municipal i 18.000 segons els organitzadors, amb un seguiment de la vaga que els sindicats situen en el 85% a la demarcació. A Tarragona, més de 5.000 manifestants han ocupat la Rambla Nova i han protagonitzat una asseguda davant el Departament. A Lleida, uns 5.000 docents han participat en una protesta que ha estat qualificada dinèdita” a la capital del Segrià. A les Terres de l’Ebre, Tortosa ha estat l’epicentre d’una jornada massiva, amb marxes lentes i talls de trànsit entre l’Aldea i la capital del Baix Ebre.
Les xifres de seguiment divergeixen: mentre el Govern situa la participació en el 37,2%, els sindicats l’eleven fins al 85%. El professorat denuncia una pèrdua acumulada de poder adquisitiu del 20-25% en els darrers anys, ràtios excessives, manca de personal d’atenció a la diversitat i una burocratització que “ofega” els centres.
La jornada també ha estat marcada per moments de tensió davant el Departament d’Educació i per crítiques a l’actuació dels Mossos en alguns talls de carretera. ERC, Comuns i la CUP han demanat la compareixença de la consellera d’Interior i del director general de la policia al Parlament per aclarir les actuacions policials.
La reunió d’urgència entre sindicats i Departament no ha donat fruits. Tot i que Educació assegura que presentarà una proposta el 19 de febrer, els sindicats adverteixen que, si no hi ha avenços reals, convocaran una nova setmana de vaga del 16 al 20 de març.
“El malestar és estructural”, resumeixen els convocants, que reclamen una inversió del 6% del PIB en educació i la dignificació d’una professió que consideren clau per al futur del país.
Avui el país s’ha aturat per dignificar l’educació pública. Seguiment massiu de la vaga arreu del territori!— Pilar Castillejo (@PlrCastillejo) February 11, 2026
Docents, personal educatiu i estudiants exigint ràtios més baixes, menys burocràcia, més personal i sous dignes.
Per una escola pública de qualitat i en català 📚✊ pic.twitter.com/Wh61tumhaX
🗣️Mobilització massiva dels docents catalans!— LA INTERSINDICAL (@LaIntersindical) February 11, 2026
❗️Ni les càrregues de la Brimo, ni els serveis mínims abusius ni la manca de compromís dels sindicats majoritaris han impedit que aquesta vaga hagi estat un èxit.
✊Aquesta lluita ha de ser sostinguda en el temps!@InterEducacio pic.twitter.com/mv7gQNVc5O
Tallada la C17-C25 a Gurb, a Osona, i també la C55 a Manresa, al Bages, per la vaga de docents pic.twitter.com/cN7ZtpMpBb— Nati Adell (@Natiadell) February 11, 2026
Avui a Catalunya, els docents hem fet vaga per demanar recursos (econònimcs, humans...)per poder atendre a tot l'alumnat, reducció de ràtio a les aules, reducció de burocràcia inútil per dedicar més temps a l'alumnat i millora de sou (som els més mal pagats de l'estat) pic.twitter.com/z50cX8Mura— Ingrid (@ingrid_herrero) February 11, 2026