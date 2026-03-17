Poble Lliure dona suport a les mobilitzacions dels docents i denuncia la gestió del Govern davant la crisi educativa

Vaga de docents
Poble Lliure dona suport a les mobilitzacions dels docents i denuncia la gestió del Govern davant la crisi educativa

L’organització independentista considera que el conflicte evidencia els límits de l’autogovern i defensa que la solució passa per la independència

17/03/2026 Educació
Poble Lliureha expressat el seu suport a les mobilitzacions convocades aquesta setmana pel col·lectiu docent arreu del país per reclamar millores en les condicions laborals i en el sistema educatiu. L’organització independentista denuncia la “incompetència” del Govern de la Generalitat per resoldre el conflicte amb el sector educatiu.

Segons Poble Lliure, l’intent de desmobilitzar el professorat mitjançant un acord amb els sindicats UGT i CCOO —que qualifica de “pacte vergonyós amb sindicats d’obediència espanyola i minoritaris”— no ha aconseguit frenar el malestar del sector. Al contrari, considera que la comunitat educativa continua mobilitzada davant unes mesures que “no satisfan ningú”.

L’organització també critica que el Govern justifiqui la falta de solucions amb l’argument de la manca de pressupost. A parer seu, aquesta situació posa de manifest “la dependència econòmica de la Generalitat respecte de l’Estat espanyol”. En aquest sentit, assenyala que l’executiu presidit per Salvador Illa prefereix evitar el conflicte amb el govern espanyol abans que afrontar les demandes del sector educatiu.

Poble Lliure afirma que aquesta situació resulta especialment contradictòria si es té en compte que el professorat català es troba entre els que més contribueixen fiscalment a l’Estat, mentre que les seves condicions salarials se situen entre les més baixes.

Davant d’aquest escenari, l’organització fa una crida a la participació massiva en les mobilitzacions impulsades des de les assemblees de centres i amb el suport dels sindicats que, segons el comunicat, “no s’han blegat als interessos de partit”. També anima el conjunt de la comunitat educativa i la societat a sumar-se a les protestes per defensar un sistema educatiu millor per a docents, famílies i alumnat.

Finalment, Poble Lliure sosté que el conflicte educatiu posa de manifest els límits de l’actual marc polític i econòmic. En aquest sentit, considera que la transformació profunda del sistema educatiu només serà possible amb la independència de Catalunya.

  1. Dones dels Països Catalans convoquen una trobada a València per commemorar el 8 de Març
  2. Reclamen al batlle de Sant Martí Vell 300 euros d'un multa per una protesta antimonàrquica
  3. El SEPC convoca vaga estudiantil el 20 de març en suport a les reivindicacions docents
  4. La Intersindical acusa CCOO i UGT de traïció i crida a desbordar-los amb una vaga massiva a leducació
  5. La paraula que va trencar el silenci
  6. La CUP de Blanes aposta pel tren-tram amb Lloret i rebutja reactivar el projecte de la C-32
  7. El batlle de Sant Martí Vell sapuja el sou amb el vot contrari de Som Poble  CUP
  8. La placa dedicada al creador de lEstelada a Barcelona desapareguda des de lany 2018 apareix finalment a Wallapop
  9. Convocada una manifestació entre Gavà i Castelldefels per aturar el Pla de Ponent
  10. Tenim història, tenim futur (a propòsit de la imminent publicació del llibre sobre el PSAN-PROVISIONAL)
