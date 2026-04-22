El 58% dels docents aposta per intensificar les mobilitzacions

La majoria dels docents que han participat en la consulta impulsada pels sindicats USTEC, CGT i la Intersindical aposten per anar més enllà de les mobilitzacions del març i intensificar el conflicte amb el Departament d’Educació. Segons els primers resultats, el 58% reclama “fórmules que intensifiquin el conflicte”, mentre que prop de 30.000 mestres —el 90% dels participants— s’han compromès a continuar la vaga.
Les dades, encara provisionals, reforcen la posició dels sindicats crítics amb l’acord signat pel Govern amb CCOO i UGT, i apunten a un tercer trimestre marcat per noves mobilitzacions. Les organitzacions es reuniran en els pròxims dies per concretar el calendari de protestes, sense descartar una vaga indefinida.
Negociacions encallades i rebuig al pacte
La consulta arriba després de dues reunions sense acord amb el Departament d’Educació. El Govern manté la seva posició de limitar el diàleg al desplegament de l’acord vigent i descarta, per ara, una nova proposta salarial. Aquesta actitud és interpretada pels sindicats com un bloqueig.
Les organitzacions convocants asseguren que el resultat de la consulta els dona “un mandat clar” per continuar la mobilització i denuncien que l’intent de tancar el conflicte “en fals” ha fracassat. També han rebutjat participar en la mesa sectorial ordinària, en considerar-la un “menyspreu” cap al professorat mobilitzat.
Divisió sindical i noves accions sobre la taula
El procés no ha comptat amb el suport del sindicat Professors de Secundària (Asepc), que aposta per mantenir un model de mobilització similar al del març i ha qüestionat la consulta. Tot i això, manté la voluntat d’unitat en futures protestes.
Entre les opcions que es plantegen hi ha noves jornades de vaga al maig, accions sostingudes durant el trimestre i mesures de pressió als centres educatius, com la renúncia a activitats complementàries o altres iniciatives impulsades des de les assemblees de docents.En paral·lel, el Govern ha ratificat l’acord amb CCOO i UGT i ha aprovat un increment del complement salarial que es començarà a aplicar al maig, amb pagues extraordinàries d’uns 800 euros. L’Executiu defensa que es tracta del “millor acord possible”, mentre que els sindicats crítics el consideren insuficient per compensar la pèrdua de poder adquisitiu.