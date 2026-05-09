La flama de la llengua ha arribat aquest dissabte al cor de les institucions europees. Coincidint amb el Dia d’Europa, el Correllengua Agermanat ha culminat el seu recorregut pels Països Catalans amb un acte a la Place Luxemburg de Brussel·les, davant del Parlament Europeu, per reclamar l’oficialitat del català a les institucions europees.
Després de setmanes recorrent pobles, barris i ciutats del país amb la Flama de la Llengua, el Correllengua ha tancat així els seus actes portant la reivindicació lingüística al centre polític de la Unió Europea. Els organitzadors han defensat que “sense igualtat lingüística no hi ha democràcia plena” i han reclamat als estats membres i a les institucions europees un pas endavant en el reconeixement dels drets lingüístics.
L’acte ha estat impulsat per entitats de la societat civil i de la diàspora catalana, amb la participació de l’Espai Valencià a Bèlgica, el Casal Català de Brussel·les i Bruselako Euskal Etxea, entre altres col·lectius compromesos amb la diversitat lingüística i cultural europea.
La jornada ha començat amb l’arribada simbòlica de la flama a les institucions europees i la lectura d’un manifest en defensa del català. “Cap llengua ha de quedar enrere. L’oficialitat del català, basc i gallec és una qüestió de justícia i de respecte a la diversitat europea”, han afirmat els promotors.
Després dels parlaments, la colla castellera dels Mannekes de Brussel·les ha alçat diverses torres humanes davant del Parlament Europeu, en una imatge que simbolitzava la voluntat de fer visible la cultura catalana al centre d’Europa.
A la tarda, la capital belga havia d’acollir també la primera edició del “Festa Festival”, una trobada musical amb artistes dels Països Catalans i d’Euskal Herria. Entre els grups i artistes confirmats hi havia JazzWoman, Neomak i Ses Bísties de Mongofre.
En diversos missatges publicats a les xarxes socials, el Correllengua Agermanat ha reivindicat que “el català és una llengua parlada a quatre estats, amb milions de parlants, cultura pròpia i una comunitat viva”, i ha insistit que “cap poble hauria de demanar permís per existir”.
Després de recórrer pobles, barris i ciutats dels Països Catalans, tanquem el trajecte portant ben alta una llengua parlada a quatre estats i viva gràcies a la seua gent.
