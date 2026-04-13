Els sindicats docents convoquen noves concentracions als centres el 16 dabril per exigir millores salarials

Els sindicats docents STEPV, CSIF, CCOO i UGT han convocat noves concentracions als centres educatius el pròxim dijous 16 d’abril, coincidint amb la celebració de la primera Mesa Sectorial per abordar les reivindicacions del professorat.
La reunió, centrada especialment en les retribucions, arriba en un context de mobilització sostinguda del sector educatiu, que reclama millores salarials i avenços en les condicions laborals.
Crida a mobilitzar-se als centres
Els sindicats fan una crida a organitzar concentracions a les portes dels centres educatius. En el cas de les escoles, es proposa fer-les a les 8.55 h, mentre que a la resta de centres es recomana adaptar-les a l’hora del pati o al moment que es consideri més adequat.
La convocatòria també apel·la a visualitzar el suport a les reivindicacions amb l’ús de les samarretes verdes, símbol de les mobilitzacions en defensa de l’educació pública.
Pressió també a les xarxes
Paral·lelament, els sindicats insten el professorat a compartir imatges de les concentracions a les xarxes socials amb les etiquetes #MilloremEscolaPública i #NegociacióJa, amb l’objectiu d’amplificar l’impacte de la protesta i reforçar la pressió sobre l’administració.