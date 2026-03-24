Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Res-pública Educació

LAssemblea de Docents convoca vaga el 31 de març i inicia mobilitzacions al País Valencià

Les primeres accions a la Marina Alta marquen l’inici d’un cicle de protestes en defensa de l’ensenyament públic

24/03/2026 Educació

L’Assemblea de Docents del País Valencià ha anunciat la convocatòria d’una vaga educativa per al proper 31 de març, acompanyada d’un calendari de mobilitzacions per exigir a la Conselleria d’Educació que atengui les demandes del sector. La decisió arriba després d’un procés de consulta entre professorat de centres públics d’arreu del territori, que ha evidenciat un ampli suport a intensificar la protesta.

Les reivindicacions inclouen la recuperació de plantilles docents, la reducció de la càrrega burocràtica, la millora de les condicions dels especialistes i del personal interí, així com una actualització salarial que denuncien que no s’ha produït en divuit anys. També reclamen reduir les ràtios d’alumnes per aula, garantir la presència d’una unitat d’infermeria a cada centre i blindar el català dins el sistema educatiu.

En aquest context, la Marina Alta ja va protagonitzar el 12 de març les primeres accions visibles d’aquest cicle de mobilització. Docents de la comarca es van concentrar a les portes d’escoles i instituts en una acció coordinada que ha servit com a punt de partida d’una fase de protesta sostinguda.

Les concentracions no es van limitar a una acció simbòlica, sinó que van funcionat com assemblees a peu de centre per reforçar l’organització col·lectiva del professorat. Aquestes iniciatives s’emmarquen en una dinàmica de mobilització que s’estendrà a diferents punts del País Valencià en les setmanes prèvies a la vaga.

Segons el calendari previst, les accions es reforçaran durant la setmana del 23 al 27 de març, abans de culminar amb la jornada de vaga del dia 31. El procés compta amb la coordinació de diversos sindicats del sector educatiu.

Les assemblees docents han fet una crida a tota la comunitat educativa —professorat, famílies i alumnat— perquè se sumi a les mobilitzacions, amb l’objectiu d’ampliar la base social de la protesta i pressionar l’administració perquè assumeixi compromisos concrets.

Tot i la reunió prevista amb la Conselleria d’Educació el 26 de març, el col·lectiu adverteix que mantindrà les mobilitzacions si no hi ha avanços efectius. El conflicte, apunten, no es limita a demandes laborals, sinó que afecta el model i les condicions de l’ensenyament públic al País Valencià.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid