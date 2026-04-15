Protesta davant el Parlament Balear contra leliminació del requisit de català als docents

La Xarxa Educativa per la Llengua ha convocat aquest dimarts una concentració davant el Parlament per rebutjar la mesura pactada entre el PP i Vox que permet eximir del requisit de català els docents que accedeixin al funcionariat en places de difícil cobertura. La iniciativa, que forma part dels acords entre ambdues formacions, ha obert un nou front de tensió en l’àmbit educatiu i lingüístic a les Illes.
Una cinquantena de persones s’han concentrat davant la cambra autonòmica, moltes d’elles vestides amb les camisetes verdes reivindicatives i amb una pancarta amb el lema “Llengua, escola, dignitat”. Durant la mobilització s’han sentit consignes com “Pactes amb fatxes, idees de fatxes” o “Amb na Prohens, la llengua no és consens”, així com crits contra l’Executiu autonòmic.
Els convocants han situat la qüestió lingüística al centre de la crítica. “S'aproven mesures que fan prescindible la nostra llengua a la nostra terra”, han denunciat. També han advertit que es tracta de “mesures que responen a les dèries de la ultradreta i que estan emparades pel PP” i que “dificulten viure en català a les Illes i que erosionen el model educatiu des de dins”.
La portaveu de la plataforma, Catalina Bibiloni, ha defensat que la problemàtica per cobrir places de difícil cobertura no rau en el coneixement del català, sinó en factors com l’encariment de l’habitatge i el cost de la vida. En aquest sentit, ha assenyalat que la manca d’inversió en educació i de millores en les condicions del professorat fa que “no hi hagi vocació docent”.
Segons la Xarxa Educativa per la Llengua, la mesura vulnera el dret de l’alumnat a aprendre en català, dificulta el funcionament dels centres educatius i incrementa la tensió a les aules. Durant la concentració, la plataforma ha llegit un manifest en què alerta que l’abandonament dels docents no es deu a una manca de vocació, sinó a les condicions de la professió.
“A les Balears no s'afronten aquests problemes i, en canvi, s'impulsen mesures que debiliten el sistema educatiu”, han criticat, en referència a l’eliminació del requisit lingüístic en places de cobertura molt difícil.