Girona acollirà una jornada de dones dels Països Catalans per teixir xarxa i analitzar la situació de la llengua

El Col·lectiu de Dones dels Països Catalans, nascut a les Illes Balears el 2024, organitza una jornada de trobada i debat els dies 22 i 23 de maig a Girona. L’activitat tindrà lloc a l’Ateneu d’Acció Cultural de Girona i compta amb la col·laboració de membres del territori.
La jornada és oberta a totes les dones i vol esdevenir un espai per compartir reflexions sobre la situació social, cultural, lingüística i política del país, amb una atenció especial a l’estat de la llengua catalana en el conjunt dels Països Catalans.
Teixir xarxa i pensar estratègies comunes
Les organitzadores destaquen la voluntat de crear un espai de trobada entre dones de diferents territoris per conèixer-se, escoltar-se i establir vincles. L’objectiu és teixir xarxa, generar aliances i impulsar projectes compartits que contribueixin a la cohesió nacional i cultural.
La jornada, que no és no-mixte, vol posar en valor la riquesa dialectal del català com a element de cohesió i identitat col·lectiva, i també obrir un espai per pensar accions conjuntes de futur.
Un projecte autogestionat i en expansió
El col·lectiu, sorgit a Mallorca, s’ha estès progressivament a la resta del territori —incloent-hi el Principat, el País Valencià i la Franja— i es defineix com una organització autogestionada, sense vinculació a partits polítics ni dependència institucional.
Des de la seva creació, ha impulsat diverses trobades a Arenys de Mar, Mallorca i València, i preveu culminar el cicle d’enguany amb una nova trobada a la Catalunya Nord durant la segona quinzena d’agost.
Amb la cita de Girona, el col·lectiu vol continuar ampliant la xarxa i reforçar els vincles entre dones d’arreu dels Països Catalans.
PROGRAMA
PROGRAMA JORNADA DE DONES DELS PPCC AL PRINCIPAT. GIRONA, 22 i 23 de MAIG de 2026
Una nova Jornada de Dones dels Països Catalans ens espera a Girona. Serà el 22 i 23 de maig de 2026. La Jornada és oberta a totes les dones que hi vulguin participar. El primer objectiu és visibilitzar i conèixer les dones que ens han precedit, algunes d’elles beguines, dones que no estaven sota cap jerarquia parental o eclesiàstica i que s’allunyaven de l’autoritat masculina. Actualitzarem la informació amb les darreres investigacions fetes. També coneixerem alguns dels llocs de Girona on desenvoluparen la seva activitat.
El segon objectiu és posar en comú com construïm la nació que somiam completa i fer-ho en un cercle de diàleg. Comptarem amb la participació de totes les assistents a la Jornada. Analitzarem quina és la situació social, política, cultural i lingüística des de la mirada de dones que som. Comptarem amb algunes dones que treballen a entitats presents a tots els PPCC i amb dones que, amb la seva activitat, construeixen naciódes del món cultural, social o polític. Volem contribuir a la formació de la nació completa i arribar a definir quins projectes o activitats podem fer juntes.
DIVENDRES 22 de MAIG 2026 a la TARDA
16.00h Punt de Trobada: Plaça del Vi de Girona.
16.15-17.15h Passejada amb Anna Gironella: “Girona amb ulls de Dona”
17.30h Recepció de les persones inscrites a l’Ateneu d’Acció Cultural (ADAC) Carrer Albereda, 3 baixos. Edifici Forum. És una travessera de la Plaça del Vi de Girona.
17.45h Benvinguda a les assistents. Presentació Jornada de Dones dels Països Catalans. M. Antònia Font
18.00 a 19.00h Mireia Comas, professora de la Universitat de Barcelona, historiadora i investigadora de les dones a la Catalunya medieval. Ens parlarà de "Viure i educar en llibertat: deodates, beguines i mestres a la Baixa Edat Mitjana
19.00- 20.30h 1r Cercle de Conversa amb les assistents i amb dones que hagin participat i/o participin en projectes de construcció nacional. Confirmem l’assistència de na Gisela Vicenç, bibliotecària, poeta i rapsoda de Girona; na Fàtima Anglada, arxivera i investigadora de Menorca; Esperança Marí, filòloga, escriptora i exdiputada del Parlament de les Illes Balears, de Formentera; Carme Garcia, ha estat diputada i regidora, experta en polítiques socials, de Sabadell; Maria Antònia Font, professora, Col·lectiu Dones PPCC, de Mallorca; Cristina Vila, sociòloga i agent d’igualtat, de Girona; Pilar Rebaque, advocada feminista, activista memòria. Comissió de la Dignitat, de Barcelona; Gina Garcias, periodista de Mallorca; Iolanda Batallé, escriptora, editora i directora d’Ona, de Barcelona;
21.00h Actuació del grup de polifonia tradicional catalana De Calaix
21.30h Picada - sopar a l’Ateneu d’Acció Cultural
DISSABTE 23 de MAIG de 2026.
9.00 -10.30h A l’Ateneu d’Acció Cultural. Albereda, 3 baixos. Edifici Fòrum. És una travessera de la Plaça del Vi de Girona. 2n Cercle de Conversa. Continuació del dia anterior
11.00-12.00h Rosa Maria Aguadé, doctora Filologia romànica. Investigadora literatura medieval escrita per dones i interpretació musical textos medievals. “Beguines: maneres de viure i sentir inspiradores d’avui”.
12.30-13.30h Visita guiada al Monestir de Sant Daniel de Girona
14.00h DINAR a un Restaurant de Girona (probablement el Restaurant “El Cul del Món”)
16.30-17.30h Visita al Museu dels Jueus de Girona. Activitat per a les persones que quedin a Girona durant la tarda. Per gentilesa de la seva directora, Sílvia Planas, l’entrada serà gratuïta. (Mínim 10 persones)